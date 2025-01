Schlangenbader Transfercoup

Nachdem bereits mit den Verantwortlichen des Gruppenligisten Türkischer SV Einigung erzielt wurde, ist Ivan Raspaglia ab sofort für die Schlangenbader spielberechtigt, bestätigt SGS-Spielertrainer Orkun Zer, der nach einer Schulter-OP inzwischen im Alltag schmerzfrei ist, erste Laufeinheiten absolvieren konnte. Er freut sich, mit Raspaglia Qualität für die Offensive dazuzubekommen. Der 29-Jährige ist sowohl auf den Außenbahnen als auch als Zehner einsetzbar. Beim VfB Ginsheim blickt er 2017/18 auf neun Hessenliga-Einsätze mit einem Tor zurück. Einige Jahre zuvor spielte er in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beim SC Idar-Oberstein. Mit 25 Spielen und 16 Toren war er beim Türkischen SV besonders in der Kreisoberliga-Aufstiegssaison 2021/22 eine feste Größe.

Oberliga-Einsätze in Ginsheim und Idar-Oberstein

Insgesamt fünf Schlangenbader Neue und ein Abgang

In der laufenden Runde waren es 13 Einsätze mit einem Tor im Trikot des in die Gruppenliga zurückgekehrten TSV. Im stark bestückten Kader kam er nicht auf die Einsatzzeiten, die er sich nun bei der SG Schlangenbad erhofft. Mit dem spielenden SGS-Co-Trainer Tunay Acar verbindet Raspaglia eine Zeit beim Türkischen SV. Eingefädelt hat den Transfercoup von Schlangenbader Seite Claudio Riccitelli. Seine Drähte gaben den Ausschlag. Nach Keeper Erik Redeker (RW Darmstadt) sowie den Feldspielern Marcel Hossner (Biebrich 02), Aaron Bolela (zuletzt SV Niedernhausen) und Benedikt Landvogt (Spvgg. Hochheim) ist Raspaglia der fünfte Winter-Zugang. Sebastian Maus hat die SGS derweil in Richtung des Klassengefährten SG Bad Schwalbach/Langenseifen verlassen.