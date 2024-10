Schiffweiler gewinnt Ausscheidungs-Rennen

Vor dem Nacchholspiel zwischen der FSG Schiffweiler-Landsweiler und der FSG Ottweiler-Steinbach war klar, dass der Verlierer den Anschluss nach ganz oben verpasst. Die Gastgeber setzten sich im Mühlbach-Stadion mit 2:0 (1:0) durch und dockten oben an.

Für die FSG Ottweiler-Steinbach gab der sportliche Leiter Philipp Würtz statt Trainer Kai Decker den Kommentar zum Spiel ab: "Wie wollten drei Punkte mitnehmen, das ist uns nicht gelungen. Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht, wir waren spielerisch überlegen. aber es fehlten die Tore. deshalb haben sie verdient gewonnen. Sie hatten die bessere Lufthoheit. und sie haben besser gekontert. Der erste Treffer resultierte aus einem individuellen Fehler von uns, der zweite Treffer fiel nach einer Ecke. Am Sonntag in Bliesmengen-Bolchen haben wir ein Riesen-Brett zu bohren. Sie stehen zu Recht da oben auf dem zweiten Platz. Aber auch da wollen wir unseren Fußball durchziehen und dann sehen wir weiter. Häckelmann und N'Sangou Tatsinkou fehlen weiter.

Schiffweilers Sascha Neumann sagte: "Trotz unserer vielen Ausfälle und dem Dämpfer vorige Woche war die Erwartungshaltung angepasst, wir haben nicht erwartet, dass wir nun alle drei Tage gewinnen. Wir haben die letzten beiden Aufgaben in der Liga gut gelöst. Heute hatten wir eine geschlossene Mannschaftsleistung. damit haben wir die Ausfälle kompensiert. und verdient gewonnen. Leider kommt keiner zurück, wir haben zwei Kreuzbandrisse und einen Spieler, der noch drei Wochen gesperrt ist. In Lebach erwartet uns ein schwerer Gegner, an neun Punkte aus der englischen Woche wollen wir noch nicht denken".

Für die FSG Schiffweiler-Landsweiler, die als Tabellenfünfter nun vier Punkte Rückstand auf den Relègations-Patz hat, geht es bereits am Samstag um 15.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen den nur einen Punkt besseren Dritten SG Lebach-Landsweiler weiter.