Schierstein 08: Matze Groß verlängert – Veränderungen im Trainerteam Schiersteiner durch und durch führt weiter bei 08ern Regie +++ Kreisoberligist Sonntag beim SC Gräselberg von Stephan Neumann · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Matthias Groß bleibt Trainer beim FSV Schierstein. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Wiesbaden. Als Viertletzter hat die Kreisoberliga-Mannschaft des FSV Schierstein 08 vor dem Spiel beim SC Gräselberg (So., 14.30 Uhr) zwar erst 13 Zähler auf dem Konto. Davon abgesehen genießt Matthias „Matze“ Groß bei den 08-Verantwortlichen um Dennis Birkenstock uneingeschränktes Vertrauen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Matze Groß hat seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert. Er ist Schiersteiner durch und durch und eng mit dem Verein verbunden. Er kennt die internen Strukturen bestens“, bestätigt Dennis Birkenstock, Vorsitzender der Abteilung Männer beim FSV. „Besonders nach dem Zwangsumzug nach Dotzheim und den damit einhergehenden organisatorischen Herausforderungen erweist sich Groß als stabilisierender Faktor für Mannschaft und Verein“, betont Birkenstock mit Blick auf die Sanierungsmaßnahmen des Kunstrasens am heimischen Zehntenhof, die zum Leidwesen der 08er noch längere Zeit andauern werden.

Dank an Eric Eggert und Paul Michel Während Groß weitermacht, wird Eric Eggert seine Tätigkeit als Co-Trainer sowie als Trainer der zweiten Mannschaft nach einem Jahr beenden. „Künftig widmet er sich wieder verstärkt seiner Jugendmannschaft, die er bereits seit sechs Jahren betreut“, erläutert Dennis Birkenstock und verweist auf den bevorstehenden Abschied von Torwarttrainer Paul Michel aus dem Trainerteam der Aktiven nach sechs Jahren: „Aus privaten Gründen ist es ihm zeitlich nicht mehr möglich, seine Tätigkeit fortzuführen. Trotz fordernder Trainingseinheiten schätzten die Torhüter seine Arbeit sehr und profitierten nachhaltig von seinem Engagement. Der Verein bedankt sich bei Eric Eggert und Paul Michel ausdrücklich für ihren Einsatz und freut sich, dass beide dem Verein weiterhin verbunden bleiben.“