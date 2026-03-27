Schierstein 08: Matze Groß verlängert – Veränderungen im Trainerteam

Wiesbaden. Als Viertletzter hat die Kreisoberliga-Mannschaft des FSV Schierstein 08 vor dem Spiel beim SC Gräselberg (So., 14.30 Uhr) zwar erst 13 Zähler auf dem Konto. Davon abgesehen genießt Matthias „Matze“ Groß bei den 08-Verantwortlichen um Dennis Birkenstock uneingeschränktes Vertrauen.
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„Matze Groß hat seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert. Er ist Schiersteiner durch und durch und eng mit dem Verein verbunden. Er kennt die internen Strukturen bestens“, bestätigt Dennis Birkenstock, Vorsitzender der Abteilung Männer beim FSV. „Besonders nach dem Zwangsumzug nach Dotzheim und den damit einhergehenden organisatorischen Herausforderungen erweist sich Groß als stabilisierender Faktor für Mannschaft und Verein“, betont Birkenstock mit Blick auf die Sanierungsmaßnahmen des Kunstrasens am heimischen Zehntenhof, die zum Leidwesen der 08er noch längere Zeit andauern werden.
Dank an Eric Eggert und Paul Michel
Während Groß weitermacht, wird Eric Eggert seine Tätigkeit als Co-Trainer sowie als Trainer der zweiten Mannschaft nach einem Jahr beenden. „Künftig widmet er sich wieder verstärkt seiner Jugendmannschaft, die er bereits seit sechs Jahren betreut“, erläutert Dennis Birkenstock und verweist auf den bevorstehenden Abschied von Torwarttrainer Paul Michel aus dem Trainerteam der Aktiven nach sechs Jahren: „Aus privaten Gründen ist es ihm zeitlich nicht mehr möglich, seine Tätigkeit fortzuführen. Trotz fordernder Trainingseinheiten schätzten die Torhüter seine Arbeit sehr und profitierten nachhaltig von seinem Engagement. Der Verein bedankt sich bei Eric Eggert und Paul Michel ausdrücklich für ihren Einsatz und freut sich, dass beide dem Verein weiterhin verbunden bleiben.“
Christian Rass übernimmt die 08-Zweite
Was die B-Liga-Zweite angeht, die wie die Erste mit 13 Punkten derzeit Viertletzter ist, haben die 08er bereits Weichen für 2026/27 gestellt. Christian Rass übernimmt künftig die Rolle des Co-Trainers sowie die Verantwortung für die zweite Mannschaft. „Nach 16 Jahren und vier Jahren als Trainer im Aktivenbereich bei der TSG Kastel 46 sucht er eine neue Herausforderung und passt hervorragend in das junge Trainerteam. In den vergangenen Jahren standen sich beide Vereine häufig als Konkurrenten gegenüber – ab Sommer ziehen wir nun gemeinsam mit Christian Rass an einem Strang“, sagt Dennis Birkenstock.