Schiedsrichtergruppe Tuttlingen ehrt fleißige Schiedsrichter

Ebenso wurden zahlreiche Schiedsrichter für ihren Jahre langen Einsatz mit der bronzenen, silbernen und goldenen Schiedsrichterehrennadel des wfv ausgezeichnet. Eine bemerkenswerte Leistung, vor der man nur Respekt zollen und den Hut ziehen kann, so Nenad Popovic in seiner Laudatio. So wurden an diesem Abend mit Richard Plaß SV Tuningen, Antonio Lo Buono Spvgg Trossingen und Herbert Wulfert TV Wehingen gleich drei Schiedsrichter für 50 Jahre Schiedsrichtertätigkeit zu Ehrenmitgliedern der SRG Tuttlingen ernannt.

Leider konnten die Schiedsrichterkameraden Dietmar Häffner SV Wurmlingen, Clemens Hermle SV Deiligen und Mario Noce CSI Trossingen aus gesundheitlichen Gründen an diesem Ehrungsabend nicht teilnehmen. Diese Ehrungen ebenfalls für 50 Jahre Schiedsrichtertätigkeit werden natürlich in einem gebührenden Rahmen nachgeholt. Am Ende des Ehrungsabends bedankte sich Nenad Popovic bei Ingeborg Wettki- Storz für ihren fast 25-jährige Treue um das Wohl der Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen bei den zahlreichen Schulungen und Festivitäten der SRG Tuttlingen. Unter stehendem Applaus überreichte er ihr im Namen aller Schiedsrichter einen großen Geschenkkorb.