Schiedsrichtergruppe trauert und Landesliga-Verlängerung

– Foto: FuPa-Grafik

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der 20-Jährige war im Winter zum Verein gestoßen und konnte sich schnell integrieren. Mit seiner Vielseitigkeit ist er sowohl defensiv als auch offensiv flexibel einsetzbar und bietet dem Team zusätzliche Optionen.

Der TSV Köngen setzt weiter auf Entwicklung und Perspektive im Kader. Der Tabellenführer der Landesliga Württemberg, Staffel 2, hat bestätigt, dass Michele Ciro Corbisiero auch in der kommenden Saison das grün-weiße Trikot tragen wird.

Auch wenn er noch Zeit benötigt, um konstant auf Landesliganiveau zu überzeugen, sehen die Verantwortlichen großes Potenzial in ihm. Zuletzt gelang Corbisiero sein erstes Pflichtspieltor für den TSV Köngen – ein weiterer Schritt in seiner Entwicklung.

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Schiedsrichtergruppe Ludwigsburg

Die Schiedsrichtergruppe Ludwigsburg trauert um Theo Anestis. Der langjährige passive Schiedsrichter ist am 18. März 2026 verstorben.

Mit ihm verliert die Gemeinschaft einen geschätzten Kameraden, der über viele Jahre hinweg Teil der Schiedsrichtergruppe war und den Fußball mitprägte. Sein Engagement und seine Verbundenheit bleiben in Erinnerung.

Die Schiedsrichtergruppe Ludwigsburg spricht der Familie sowie allen Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl aus und wünscht ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft.

Die Gedanken der Gemeinschaft sind bei den Hinterbliebenen. Ruhe in Frieden, Theo Anestis.

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