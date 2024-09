Schiedsrichter verletzt... Spielabbruch in der Landesliga Braunschweig

Die Gäste erzielten durch Sven Iloge in der 39. Minute das 1:0. Mit der Halbzeitführung ging es dann auch in die Kabinen zum Pausentee.

Nachdem Der Bovender SV beide Innenverteidiger verletzungsbedingt auswechseln musste, bekamen die Hausherren Oberwasser und münzten ihre Überlegenheit auch in den Ausgleich um. Marvin Oktay war in der 51. Minute der Torschütze. In der hitzigen Partie bekamen die Freien Turner noch weitere gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen, scheiterten aber am gut aufgelegten Niklas Durau im Tor der Gäste.