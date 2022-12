Schickeria Starnberg: SpVgg pflegte als mäßig erfolgreicher Landesligist Ruf als Champagnerclub Fleschenberg half dem Klub aus dem Tabellenkeller

Lang, lang ist’s her – und obwohl in den 1980er-Jahren die Winter noch härter waren als heutzutage, wurde damals bis kurz vor Weihnachten Fußball gespielt.

Starnberg – Zumindest in der Landesliga Süd, in der die mittlerweile längst aufgelöste SpVgg Starnberg als klare Nummer eins im Fünfseenland immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Beispielsweise in der Saison 1987/88: Die SpVgg war als Meisterschaftsfavorit gestartet – und fand sich unter Trainer Emanuel von Soden erst mal im Tabellenkeller wieder. Aber dann kam der Mann, der die Starnberger am Ende wenigstens noch auf Platz sieben führen sollte, aber erst mal einen schweren Start hatte und einen prominenten „Helfer“ aus dem Profibereich zur Seite gestellt bekam. Eigentlich eine ziemlich verrückte Geschichte – aber letztlich wieder typisch für den „Promi- und Champagnerclub“ vom Starnberger See. Von Soden wurde im Herbst von Gerd Ritzer, der in den 70er-Jahren selbst für die SpVgg gespielt hatte, abgelöst. Mit dem Fußball-Verrückten aus Garmisch-Partenkirchen kam der Erfolg in die Kreisstadt zurück.

Doch Präsident Jochen Kress war vom neuen Coach offenbar nicht hundertprozentig überzeugt. Es musste erst noch ein großer Name her. Den fand der „Größenwahn-Boss“ in einem Mann, den er noch aus seinen Nürnberger Zeiten kannte: Frank Fleschenberg, damals 39 Jahre alt und ehemaliger Manager beim 1. FC Nürnberg und beim 1. FC Saarbrücken, wurde als „technischer Direktor“ (eines Landesligisten!) verpflichtet und Ritzer zur Seite gestellt. Die Aufgabe des neuen „Personalchefs und Ansprechpartners für die Aktiven“: Er sollte der Mannschaft neues Selbstvertrauen einimpfen. Kress damals: „Fleschenberg sieht in der Mannschaft ungeahnte Möglichkeiten, die allerdings zur Zeit brachliegen.“

Und weil’s so schön war, sich mit Proficlubs zu vergleichen, fand Kress für seine Personalentscheidung auch sofort ein Beispiel – aus der Bundesliga natürlich: „Ich bin sicher“, prophezeite der Vorsitzende, „dass das Duo Ritzer/Fleschenberg bald ähnlich erfolgreich sein wird wie das Gespann Christoph Daum/Udo Lattek beim 1. FC Köln.“ Zur Erklärung: Bei den „Geißböcken“ unterstützte Trainerlegende und Motivationskünstler Lattek den unerfahrenen, jungen Chefcoach Daum von 1986 bis zum Frühjahr 1988 ebenfalls als technischer Direktor. Sie formten Köln zu einer echten Spitzenmannschaft.

Fleschenberg leitete Torwart-Training mit Lackschuhen

In Starnberg griff der ehemalige Wuppertal-Keeper „Fleschi“, wie ihn alle heute noch nennen, gleich mal aktiv ins Trainingsgeschehen ein. Ritzer erinnert sich: „Ich werde nie vergessen, wie er mit seinen feinen, schwarzen Lackschuhen das Torwart-Training leitete.“ Nach nicht mal zwei Monaten war das (erste) Kapitel Fleschenberg in Starnberg aber schon wieder vorbei.