 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Scherpenberg vor Pflichtsieg gegen Bottrop, Budberg muss zuschauen

Landesliga, Gruppe 2: Für den Moment führt der SV Budberg das Geschehen vor dem restlichen Feld an. In letzter Instanz könnte allerdings der direkte Vergleich zugunsten des SV Scherpenberg entscheiden. Budberg muss auf einen Patzer hoffen.

von Markus Becker · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Bewahrt Scherpenberg die Nerven?
Bewahrt Scherpenberg die Nerven? – Foto: Marcel Eichholz

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Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Für den Herbstmeister VfB Bottrop ist das Thema Aufstieg schon seit geraumer Zeit abgehakt. Dennoch könnte das Team von Marco Hoffmann zumindest eine indirekte Rolle im Spitzenkampf spielen. Am Samstag empfängt der VfB den SV Scherpenberg, der mit der vollen Punkteausbeute aus den beiden offenen Spielen sicher in die Oberliga aufgestiegen wäre. Der SV Budberg ist zwar aktuell drei Punkte voraus, hat aber auch ein Spiel mehr absolviert und wird an diesem Wochenende entsprechend aussetzen müssen.

Mit den nun sicheren fünf Abstiegsplätzen müssen nun auch eine Handvoll Teams weiter zittern. Besonders der PSV Wesel steht unter akutem Erfolgsdruck, könnte beim Heimspiel gegen den FC Kray sogar noch an einen direkten Konkurrenten heranrücken. Unter dem Strich ist derzeit auch die SG Essen-Schönebeck und wird sich mit einem Dreier gegen die Sportfreunde Niederwenigern wieder etwas befreien wollen. Der Mülheimer FC und SC Werden-Heidhausen wären nach aktuellem Stand zwar gerettet, dürfen bis zum Saisonschluss aber auch nicht die Füße hochlegen.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Morgen, 19:45 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
19:45

Morgen, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
20:00

Sa., 30.05.2026, 16:00 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
16:00live

Sa., 30.05.2026, 16:00 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
16:00

Sa., 30.05.2026, 18:00 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
18:00live

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:00

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
15:00

So., 31.05.2026, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
11:00

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Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag
05.06.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Bottrop
06.06.26 Mülheimer FC 97 - VfB Speldorf
07.06.26 SV Budberg - Viktoria Goch
07.06.26 Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard
07.06.26 FC Kray - ESC Rellinghausen
07.06.26 SV Scherpenberg - PSV Wesel
07.06.26 1. FC Lintfort - Rhenania Bottrop
07.06.26 SC Werden-Heidhausen - SG Essen-Schönebeck

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