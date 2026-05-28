Scherpenberg vor Pflichtsieg gegen Bottrop, Budberg muss zuschauen

Für den Herbstmeister VfB Bottrop ist das Thema Aufstieg schon seit geraumer Zeit abgehakt. Dennoch könnte das Team von Marco Hoffmann zumindest eine indirekte Rolle im Spitzenkampf spielen. Am Samstag empfängt der VfB den SV Scherpenberg, der mit der vollen Punkteausbeute aus den beiden offenen Spielen sicher in die Oberliga aufgestiegen wäre. Der SV Budberg ist zwar aktuell drei Punkte voraus, hat aber auch ein Spiel mehr absolviert und wird an diesem Wochenende entsprechend aussetzen müssen.
Mit den nun sicheren fünf Abstiegsplätzen müssen nun auch eine Handvoll Teams weiter zittern. Besonders der PSV Wesel steht unter akutem Erfolgsdruck, könnte beim Heimspiel gegen den FC Kray sogar noch an einen direkten Konkurrenten heranrücken. Unter dem Strich ist derzeit auch die SG Essen-Schönebeck und wird sich mit einem Dreier gegen die Sportfreunde Niederwenigern wieder etwas befreien wollen. Der Mülheimer FC und SC Werden-Heidhausen wären nach aktuellem Stand zwar gerettet, dürfen bis zum Saisonschluss aber auch nicht die Füße hochlegen.
34. Spieltag
05.06.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Bottrop
06.06.26 Mülheimer FC 97 - VfB Speldorf
07.06.26 SV Budberg - Viktoria Goch
07.06.26 Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard
07.06.26 FC Kray - ESC Rellinghausen
07.06.26 SV Scherpenberg - PSV Wesel
07.06.26 1. FC Lintfort - Rhenania Bottrop
07.06.26 SC Werden-Heidhausen - SG Essen-Schönebeck
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