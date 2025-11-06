 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Scherpenberg gegen Lintfort im Derby.
Scherpenberg gegen Lintfort im Derby. – Foto: Cindy Jahn

Scherpenberg mit Schwung ins Derby, Remscheid mit Druck auf dem Kessel

Landesliga Niederrhein: Der SV Scherpenberg zeigt sich vor dem Derby mit dem 1. FC Lintfort in exzellenter Form. An der Spitze ist der noch ungeschlagene VfB Bottrop weiterhin das Maß aller Dinge. In Gruppe 1 gibt wiederum die 1. Spvg Solingen-Wald 03 den Ton an, für den FC Remscheid ist eine Saison zum Vergessen.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Landesliga 2
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert

Geht der famose Lauf des VfB Bottrop auch gegen Aufsteiger SC Werden-Heidhausen weiter? Der Primus ist bereits am Samstag gefordert und kann für den fünften Sieg in Folge sorgen. Tags zuvor könnte der ESC Rellinghausen gegen die Sportfreunde Hamborn theoretisch die Tabellenspitze übernehmen. Am Sonntag folgt wie üblich das restliche Feld. Dabei darf der SV Scherpenberg mit reichlich Selbstvertrauen in das Derby mit dem 1. FC Lintfort gehen, der sich erst vor kurzem von seinem Cheftrainer Mohamed El Mimouni trennte. Scherpenberg gewann jedes seiner vorausgegangenen sechs Spiele. Im Essener Lokalduell mit der DJK SF Katernberg wird der FC Kray hoffen, die rote Zone zu verlassen. Beim SV Budberg schlich zuletzt eine Leistungsdelle, die es gegen den VfB Speldorf auszubessern gilt.

In Gruppe 1 bietet sich Spitzenreiter 1. Spvg Solingen-Wald 03 die Möglichkeit, den Platz an der Sonne zu zementieren. Es geht gegen Schlusslicht TVD Velbert, das am vergangenen Wochenende tatsächlich die ersten drei Punkte einfuhr. DV Solingen hofft auf einen Patzer des Primus, ist zeitgleich aber auch gegen die SG Unterrath gefordert. Gleiches gilt für die VSV Amern gegen TuRU Düsseldorf. Der FC Remscheid versucht unterdessen so schnell wie möglich aus dem tabellarischen Sumpf zu kommen. Unter Neu-Trainer Björn Joppe gelang in fünf Spielen gar nur ein Zähler. Allmählich droht das rettende Ufer außer Sichtweite zu geraten. Und mit dem SC Union Nettetal wartet ein knallharter Kontrahent.

____

>>> Die Transfers der Landesliga 1

>>> Die Transfers der Landesliga 2

____

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:30

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:00live

So., 09.11.2025, 14:15 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
14:15live

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:30live

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:30live

Sa., 08.11.2025, 18:00 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
18:00

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:00

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
15:30

So., 09.11.2025, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
13:00

____

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag
14.11.25 SC Union Nettetal - TSV Solingen
14.11.25 ASV Einigkeit Süchteln - VfB 03 Hilden II
16.11.25 VSF Amern - FC Remscheid
16.11.25 TVD Velbert - SC Velbert
16.11.25 SSV Bergisch Born - 1. FC Wülfrath
16.11.25 FC Kosova Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03
16.11.25 DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft
16.11.25 Victoria Mennrath - DV Solingen
16.11.25 SG Unterrath - TuRU Düsseldorf

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

_______________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:00

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:15

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
15:30

So., 09.11.2025, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
11:00live

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:30live

Morgen, 19:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
19:00

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:00

Sa., 08.11.2025, 16:00 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
16:00

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
15:30

____

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag
14.11.25 SC Werden-Heidhausen - PSV Wesel
14.11.25 Viktoria Goch - DJK Blau-Weiß Mintard
14.11.25 Sportfreunde Niederwenigern - ESC Rellinghausen
15.11.25 Mülheimer FC 97 - VfB Bottrop
15.11.25 GSV Moers - 1. FC Lintfort
16.11.25 Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Speldorf
16.11.25 SV Scherpenberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
16.11.25 FC Kray - Rhenania Bottrop
16.11.25 SV Budberg - SG Essen-Schönebeck

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 06.11.2025, 22:00 Uhr
Markus BeckerAutor