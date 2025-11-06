Scherpenberg mit Schwung ins Derby, Remscheid mit Druck auf dem Kessel

Geht der famose Lauf des VfB Bottrop auch gegen Aufsteiger SC Werden-Heidhausen weiter? Der Primus ist bereits am Samstag gefordert und kann für den fünften Sieg in Folge sorgen. Tags zuvor könnte der ESC Rellinghausen gegen die Sportfreunde Hamborn theoretisch die Tabellenspitze übernehmen. Am Sonntag folgt wie üblich das restliche Feld. Dabei darf der SV Scherpenberg mit reichlich Selbstvertrauen in das Derby mit dem 1. FC Lintfort gehen, der sich erst vor kurzem von seinem Cheftrainer Mohamed El Mimouni trennte. Scherpenberg gewann jedes seiner vorausgegangenen sechs Spiele. Im Essener Lokalduell mit der DJK SF Katernberg wird der FC Kray hoffen, die rote Zone zu verlassen. Beim SV Budberg schlich zuletzt eine Leistungsdelle, die es gegen den VfB Speldorf auszubessern gilt.

In Gruppe 1 bietet sich Spitzenreiter 1. Spvg Solingen-Wald 03 die Möglichkeit, den Platz an der Sonne zu zementieren. Es geht gegen Schlusslicht TVD Velbert, das am vergangenen Wochenende tatsächlich die ersten drei Punkte einfuhr. DV Solingen hofft auf einen Patzer des Primus, ist zeitgleich aber auch gegen die SG Unterrath gefordert. Gleiches gilt für die VSV Amern gegen TuRU Düsseldorf. Der FC Remscheid versucht unterdessen so schnell wie möglich aus dem tabellarischen Sumpf zu kommen. Unter Neu-Trainer Björn Joppe gelang in fünf Spielen gar nur ein Zähler. Allmählich droht das rettende Ufer außer Sichtweite zu geraten. Und mit dem SC Union Nettetal wartet ein knallharter Kontrahent.