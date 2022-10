Scheibl erlöst Löwen in der Nachspielzeit: 3:1 Heimieg gegen Mirskofen

Nach dem spielfreien Wochenende zeigten sich die Löwen in der Anfangsphase durchaus erholt und belohnten sich nach wenigen Minuten: Nach einem Foulspiel an der Strafraumgrenze an Ziyad Yassin zeigte Schiedsrichter Anton Mitterhuber auf den Elfmeterpunkt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Martin Breiteneicher souverän zur 1:0 Führung (7.Min). Der FCE fand nun seit langem wieder zum gewohnten Spiel und erhöhte nach einem Eckball per Sonntagsschuss durch Robert Walter auf 2:0 (25. Minute). Anstatt nun das Spiel weiter zu kontrollieren schlugen die Gäste nur zwei Zeigerumdrehungen später zu: Nach einer Flanke musste Manuel Beck völlig freistehend nur noch dem Kopf hinhalten und verkürzte auf 2:1 (27. Minute). Der Wirkungstreffer hinterließ Spuren im Spiel von Thalhammer und Co., welche zunehmend unter Druck gerieten. Nach einem langen Ball stand Radezki Oleg frei vor Löwenkeeper Fröhlich, doch der Schuss ging knapp über das Gehäuse. Auf der Gegenseite köpfte Martin Breiteneicher nach einem Eckball knapp am Tor vorbei.

Nach dem Pausentee hatten die Gäste weiterhin Oberwasser. Nach einem Fernschuss musste Filip Fröhlich den Ball am Tor vorbeilenken. Der Löwenkeeper musste wurde nun immer häufiger gefordert und behielt wenige Minuten später die Oberhand in einer 1:1-Situation. Die Gäste drückten immer mehr auf den Ausgleich, scheiterten aber entweder am starken Fröhlich, oder am eigenen Unvermögen vor dem Tor. Nach dieser Drangphase konnte sich der FCE wieder befreien uns setzte selbst Nadelstiche durch Konter: Nach perfektem Zuspiel von Simon Scheibl traf Florian Hagenberger zum 3:1, wurde aufgrund einer Abseitsstellung aber zurückgepfiffen. Kurz vor Schluss scheiterte der Löwenstürmer nach Querpass alleine Vor SV-Keeper Hähnel. So blieb das Spiel bis zum Ende spannend doch in der Nachspielzeit entschieden Hagenberger und Co. die Partie: Nach einem weiteren Konter vollstreckte Löwenjungspunt Simon Scheibl unter die Latte zum umjubelten 3:1 Siegtreffer.

Der FC Eberspoint beendet somit seine Sieglosserie und fährt gleichzeitig den ersten Heimsieg der Saison ein. Auch die Reservemannschaft der Löwen konnte beim 4:0 Sieg weiter Punkte sammeln. Am kommenden Wochenende ist der FCE am Samstag um 16:00 Uhr bei Landshut 09 zu Gast.