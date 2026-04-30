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Ligavorschau
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Schaulaufen für Vilzing - für den Gegner geht's um alles
Freitag - 32. Spieltag: Die DJK empfängt den TSV Schwaben Augsburg zum vorletzten Heimspiel der Saison
von Mathias Willmerdinger · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Im Hinspiel setzten sich die Vilzinger um Jonas Blümel knapp mit 2:1 im Rosenaustadion durch. – Foto: Imago Images
Drei Partien noch, dann ist die Regionalliga-Saison 2025/26 für die DJK Vilzing gelaufen. Bei optimalem Verlauf könnten die Huthgarten-Kicker auf Tabellenplatz fünf über die Ziellinie gehen – ein allemal lohnendes Ziel. Am Freitagabend steht nun das vorletzte Heimspiel auf dem Programm gegen den TSV Schwaben Augsburg. Die Schwabenritter stehen gerade so über dem ominösen Strich und brauchen im Kampf um den Klassenerhalt jeden Zähler! Anpfiff im Manfred-Zollner-Stadion ist um 19 Uhr.
Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing) "Das Tabellenmittelfeld in der Liga ist brutal eng zusammen. Ich habe es ja schon zuletzt gesagt: Wir wollen aus den abschließenden Spielen das Maximale herausholen. Das beinhaltet auch einen Heimsieg gegen Schwaben Augsburg. Wir wissen, dass es für die Schwabenritter, die einen guten Lauf haben, um alles geht und stellen uns deshalb auf ein sehr intensives Spiel ein."
Personalien DJK Vilzing: Im Vergleich zum Derby in Hankofen hat sich kadermäßig nichts geändert bei den Schwarzgelben. Erfreulich aus DJK-Sicht: Der zuletzt angeschlagene Simon Sedlaczek machte nach seiner Einwechslung in Hankofen mit den Unterschied und trug maßgeblich zum 3:2-Sieg bei. Ausfallen werden weiterhin die Langzeitpatienten Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger, Benedikt Fischer, Lukas Schröder, Daniel Steininger und Johannes Herrnberger.
Max Wuschek (Sportdirektor TSV Schwaben Augsburg) "Wir haben am Dienstag in Memmingen eine sehr gute Auswärtspartie gezeigt und konnten einen eminent wichtigen Dreier landen. Die vergangenen drei Englischen Wochen waren von der Intensität her brutal. Wir wollen den Schwung nach Vilzing mitnehmen und sind überzeugt davon, auch in der Oberpfalz was holen zu können. Wir haben jetzt noch drei Partien, jede ist für sich ein kleines Endspiel."
Personalien TSV Schwaben Augsburg: Pünktlich zum Saisonendspurt haben die Schwabenritter kaum Sorgen und können nahezu aus dem Vollen schöpfen.