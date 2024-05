Im Hinspiel setzten sich Ünal Tosun (li.) und Türkgücü München mit 4:1 in Schalding am Reuthinger Weg durch. Damals im Oktober hatte die Mannschaft von Türkgücü aber noch ein komplett anderes Gesicht. – Foto: Robert Geisler

Schalding und Türkgücü München: Wenn nicht jetzt, wann dann? 32. Spieltag - Freitag: SVS braucht im Grünwalder Stadion drei Punkte bei einem Gegner, der zuletzt reichlich uninspiriert wirkte und 2024 immer noch auf den ersten Sieg wartet Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Türkgücü Mün Schalding

Wenn nicht jetzt, wann dann? Diese Frage dürften sich viele der Schaldinger Anhänger stellen. Der SVS steht im Kampf um den direkten Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern mit dem Rücken zur Wand. Nur weil die Konkurrenz aus Ansbach auch nicht vom Fleck kommt, ist die Lage noch nicht aussichtslos. Bei Türkgücü München soll, ja muss, jetzt am Freitagabend ganz einfach ein Sieg her. Nach dem personellen Beben im Winter und dem Abgang einer ganzen Mannschaft kommt Türkgücü fast wie erwartet in der Frühjahrsrunde überhaupt nicht auf Touren. Noch immer warten die Münchner auf den ersten Sieg 2024. Luft raus, das war zuletzt der Eindruck bei der 0:4-Pleite in Bayreuth.



Wenn nicht jetzt, wann dann? Das werden sie sich aber auch bei Türkgücü sagen. Ein Gegner aus dem Tabellenkeller, der dreimal in Folge verloren hat. Gegen wen, wenn nicht gegen Schalding, soll ansonsten noch ein Sieg her? Die Partie wird am Freitagabend um 18:30 Uhr im Grünwalder Stadion angepfiffen.



Wenn nicht jetzt, wann dann? Konfrontiert mit der Frage reagiert Schaldings Cheftrainer Stefan Köck verständnisvoll: "Der Gedanke dahinter ist durchaus nachvollziehbar." Dennoch wird die Partie im aller Voraussicht nach nur äußerst spärlich besetzten Grünwalder Stadion kein Selbstläufer werden, das weiß natürlich auch Köck: "Wir sind professionell genug, um uns vom bisherigen Abschneiden Türkgücüs in der Frühjahrsrunde nicht blenden zu lassen. Wir ziehen unsere Vorbereitung aufs Spiel genauso durch wie immer, da zählt nicht, was in den letzten Spielen war. Es klingt abgedroschen, aber es stimmt: Es geht bei 0:0 los, wir wollen eine gute Leistung zeigen und drei Punkte mit nach Hause nehmen."



Personalien SV Schalding-Heining: Nico Ott fehlt wegen seiner fünften gelben Karte aus dem Spiel gegen Wacker Burghausen gesperrt. Dagegen kehrt Markus Gallmaier nach abgesessener Sperre wieder in den Kader zurück. Ebenso dürfte Routinier Christan Brückl wieder dabei sein. Fehlen werden verletzungsbedingt wie zuletzt auch Philipp Knochner, Alex Kurz, Sebastian Raml, Maxi Moser und Mátyás Jr Jurácsik. Wenn nicht jetzt, wann dann? Konfrontiert mit der Frage reagiert Schaldings Cheftrainer Stefan Köck verständnisvoll: "Der Gedanke dahinter ist durchaus nachvollziehbar." Dennoch wird die Partie im aller Voraussicht nach nur äußerst spärlich besetzten Grünwalder Stadion kein Selbstläufer werden, das weiß natürlich auch Köck: "Wir sind professionell genug, um uns vom bisherigen Abschneiden Türkgücüs in der Frühjahrsrunde nicht blenden zu lassen. Wir ziehen unsere Vorbereitung aufs Spiel genauso durch wie immer, da zählt nicht, was in den letzten Spielen war. Es klingt abgedroschen, aber es stimmt: Es geht bei 0:0 los, wir wollen eine gute Leistung zeigen und drei Punkte mit nach Hause nehmen."Personalien SV Schalding-Heining: Nico Ott fehlt wegen seiner fünften gelben Karte aus dem Spiel gegen Wacker Burghausen gesperrt. Dagegen kehrt Markus Gallmaier nach abgesessener Sperre wieder in den Kader zurück. Ebenso dürfte Routinier Christan Brückl wieder dabei sein. Fehlen werden verletzungsbedingt wie zuletzt auch Philipp Knochner, Alex Kurz, Sebastian Raml, Maxi Moser und Mátyás Jr Jurácsik.

Schwierige Aufgabe: Nicht zu beneiden ist Türkgücüs Cheftrainer Alper Kayabunar. Nach dem Winter gab`s noch keinen Sieg. – Foto: Michael Buchholz