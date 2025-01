Schalding mit klarer Botschaft: Der Meistertitel ist das Ziel!

Der Reuthinger Weg ist aus dem Winterschlaf erwacht. Der SV Schalding-Heining ist am Dienstagabend bei durchaus annehmbaren Temperaturen um den Gefrierpunkt in die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde in der Bayernliga Süd gestartet. Die beginnt für die Grün-Weißen am 1. März mit dem Nachholspiel in Kirchanschöring. Anders als im Sommer, als sich der SVS nach dem unnötigen Abstieg erst einmal sammeln musste, halten die Schaldinger mit den Zielen nicht mehr hinterm Berg: Im Mai soll wieder ein Aufstieg gefeiert werden!

Stefan Köck hat vergangene Woche seinen 40. Geburtstag gefeiert. Halbzeit im Leben - oder zumindest kurz davor. Dinge ändern sich, wie es nun mal so ist. "Ich konnte an mir noch keine gravierenden Änderungen feststellen", lacht Köck. Dass sich sportlich im Leben des Realschullehrers in Kürze etwas verändern wird, darauf deutet im Moment hingegen eher weniger hin. Köck und Schalding, das scheint mittlerweile einfach zusammen zu gehören wie Pech und Schwefel. Oder? "Wir werden uns wie immer in der Vorbereitung zusammensitzen und über die Zukunft reden. Wenn dann was spruchreif ist, hauen wir ne Meldung raus", schmunzelt der A-Lizenzinhaber.



In der ersten Vorbereitungswoche führt Köck sein Team noch behutsam an die Belastung heran: Zwei Trainings am Dienstag und am Donnerstag sind angesetzt, das Wochenende ist frei. Kommende Woche geht`s dann in die Vollen mit satten fünf Einheiten und dem Testspiel-Aufgalopp gegen den SSV Eggenfelden. Auf Rang drei - mit zwei absolvierten Partien weniger als Tabellenführer 1860 München II - liegen die Schaldinger in der Bayernliga Süd in Lauerstellung. Vor dem Hintergrund, dass in der Vorrunde vor allem aufgrund von diversen Verletzungen wahrlich nicht immer alles glatt lief und Köck oft zum Improvisieren gezwungen war, eine hervorragende Ausgangssituation. "Der Verein, das Trainerteam und die Mannschaft - alle Beteiligten haben einen guten Job gemacht. Wir sind auf einem guten Weg", zog Schaldings Fußball-Boss Markus Clemens nach der Herbstrunde ein zufriedenes Fazit. Clemens und Köck sind so überzeugt von ihrer Truppe, dass der Cheftrainer die Zurückhaltung abgelegt hat: "Freilich wollen wir Erster und damit Meister werden. Alles andere wäre unglaubwürdig." Der Titel ist das Ziel!

Wermutstropfen: Der SVS hat ein paar Altlasten mitgeschleppt...