Schalding: Der Kapitän kehrt zurück - Sturm-Verschnaufpause Samstag - 26. Spieltag: SVS gastiert beim FC Gundelfingen +++ Hauzenberg hat spielfrei von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Daniel Zillner (vorne) dürfte in Gundelfingen seinen ersten Einsatz in diesem Jahr feiern. – Foto: Simon Eiler

Nach der unnötigen Heimniederlage gegen den SV Heimstetten geht es für den SV Schalding-Heining in der Bayernliga Süd am Samstag mit dem Auswärtsspiel beim FC Gundelfingen weiter. Der Aufsteiger aus dem Landkreis Dillingen an der Donau spielt eine sehr ordentliche Saison und hat auf Platz acht liegend mit 33 Punkten das Saisonziel Klassenerhalt schon zum Greifen nahe. Anstoß im Schwabenstadion ist um 15 Uhr. Der zweite niederbayerische Vertreter in der Bayernliga Süd, der FC Sturm Hauzenberg, darf an diesem Wochenende noch einmal Kraft tanken vor dem stressigen Saison-Endspurt. Der Sturm hat spielfrei und ist erst am Gründonnerstag beim SV Kirchanschöring wieder gefordert.



(Cheftrainer SV Schalding-Heining)

"Mit dem FC Gundelfingen erwartet uns eine sehr robuste und kampfstarke Mannschaft. Im Hinspiel beim 1:1 haben wir gesehen, dass das eine sehr gute Truppe ist. Das wird also eines sehr schwierige Aufgabe für uns." Stefan Köck (Cheftrainer SV Schalding-Heining)"Mit dem FC Gundelfingen erwartet uns eine sehr robuste und kampfstarke Mannschaft. Im Hinspiel beim 1:1 haben wir gesehen, dass das eine sehr gute Truppe ist. Das wird also eines sehr schwierige Aufgabe für uns." Personalien SV Schalding-Heining: Bei Vincent Ketzer haben sich leider die schlimmen Befürchtungen bewahrheitet. Der 23-Jährige hat sich gegen den SV Heimstetten einen Kreuzbandriss zugezogen. Ob er im Kalenderjahr 2026 noch einmal wird angreifen können, wird der Heilungsverlauf zeigen. Neben Ketzer fehlen weiterhin die ebenfalls langzeitverletzten Simon Dorfner und Sebastian Sommer. Manuel Mörtlbauer ist noch gesperrt nach seinem Platzverweis in Geretsried. Erfreulich hingegen: Ihr Comeback feiern werden Kapitän Daniel Zillner und Elion Haxhosaj.

Thomas Rudolph und seine Gundelfinger absolvieren eine sehr ordentliche Saison. – Foto: Walter Brugger

Thomas Rudolph (Cheftrainer FC Gundelfingen)

"Mit dem bisherigen Saisonverlauf können wir sehr zufrieden sein. Zuletzt haben wir wieder einen deutlichen Aufwärtstrend erkennen lassen. War der Sieg gegen Kottern vielleicht noch glücklich, so haben wir in Schwaig eine sehr gute Leistung gezeigt und verdient gewonnen. Die gleiche Energie und mannschaftliche Geschlossenheit müssen wir auch gegen Schalding an den Tag legen, wenn wir was holen wollen. Der April wird allgemein mit den Englischen Wochen brutal intensiv für uns. Mal sehen, wie wir da durchkommen. Deshalb wäre es sehr wichtig, die noch fehlenden sechs oder sieben Punkte zum Klassenerhalt schnellstmöglich einzufahren."