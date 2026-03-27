Schalding: Der Kapitän kehrt zurück - Sturm-Verschnaufpause

Nach der unnötigen Heimniederlage gegen den SV Heimstetten geht es für den SV Schalding-Heining in der Bayernliga Süd am Samstag mit dem Auswärtsspiel beim FC Gundelfingen weiter. Der Aufsteiger aus dem Landkreis Dillingen an der Donau spielt eine sehr ordentliche Saison und hat auf Platz acht liegend mit 33 Punkten das Saisonziel Klassenerhalt schon zum Greifen nahe. Anstoß im Schwabenstadion ist um 15 Uhr. Der zweite niederbayerische Vertreter in der Bayernliga Süd, der FC Sturm Hauzenberg, darf an diesem Wochenende noch einmal Kraft tanken vor dem stressigen Saison-Endspurt. Der Sturm hat spielfrei und ist erst am Gründonnerstag beim SV Kirchanschöring wieder gefordert.
Personalien SV Schalding-Heining: Bei Vincent Ketzer haben sich leider die schlimmen Befürchtungen bewahrheitet. Der 23-Jährige hat sich gegen den SV Heimstetten einen Kreuzbandriss zugezogen. Ob er im Kalenderjahr 2026 noch einmal wird angreifen können, wird der Heilungsverlauf zeigen. Neben Ketzer fehlen weiterhin die ebenfalls langzeitverletzten Simon Dorfner und Sebastian Sommer. Manuel Mörtlbauer ist noch gesperrt nach seinem Platzverweis in Geretsried. Erfreulich hingegen: Ihr Comeback feiern werden Kapitän Daniel Zillner und Elion Haxhosaj.
Thomas Rudolph (Cheftrainer FC Gundelfingen)
"Mit dem bisherigen Saisonverlauf können wir sehr zufrieden sein. Zuletzt haben wir wieder einen deutlichen Aufwärtstrend erkennen lassen. War der Sieg gegen Kottern vielleicht noch glücklich, so haben wir in Schwaig eine sehr gute Leistung gezeigt und verdient gewonnen. Die gleiche Energie und mannschaftliche Geschlossenheit müssen wir auch gegen Schalding an den Tag legen, wenn wir was holen wollen. Der April wird allgemein mit den Englischen Wochen brutal intensiv für uns. Mal sehen, wie wir da durchkommen. Deshalb wäre es sehr wichtig, die noch fehlenden sechs oder sieben Punkte zum Klassenerhalt schnellstmöglich einzufahren."
Personalien FC Gundelfingen: David Anzenhofer (Bandscheibenvorfall) und Nico Frisch (Schambeinentzündung) fehlen langzeitverletzt. Mehmet Fidan hat sich letzte Woche beim Auswärtsspiel in Schwaig verletzt und muss ebenfalls pausieren. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Leon Sailer.