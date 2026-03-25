Verletzungsschock: Schaldings Ketzer erleidet Kreuzbandriss

Der SV Schalding-Heining bleibt 2026 vom Verletzungspech verfolgt. Nach dem sich bereits Anfang Januar beim SAR-Hallencup des FC Dingolfing Stürmer Simon Dorfner das Kreuzband gerissen hat und deshalb mindestens bis zum Herbst ausfallen wird, hat es nun auch Vincent Ketzer schwer erwischt. Der Offensiv-Allrounder hat sich bei der 0:1-Heimniederlage gegen den SV Heimstetten ebenfalls eine Kreuzband-Ruptur im rechten Knie zugezogen.
Am Dienstagabend brachte eine MRT-Untersuchung die traurige Gewissheit. "Ich habe sofort bei der Aktion gemerkt, dass es etwas Schlimmeres ist, zumal ich überhaupt nicht mehr auftreten konnte. Ich hatte noch nie eine schwerwiegende Verletzung, daher ist das im Moment sehr deprimierend für mich. Nächste Woche habe ich einen Termin beim Kniespezialisten Dr. Zantop und hoffe, dass ich schnellstmöglich einen Operationstermin bekommen", berichtet Vincent Ketzer, der erst im vergangenen Sommer von der SpVgg Hankofen-Hailing an den Reuthinger Weg gewechselt ist. Zuvor stand der 23-Jährige auch schon bei der SpVgg Bayreuth und Vilzing unter Vertrag. In der Vita des Deggendorfers stehen 82 Regionalligaspiele (sieben Tore, elf Assists) sowie 48 Einsätze (zwei Treffer, zwei Vorlagen) in der Bayernliga.