Verletzungsschock: Schaldings Ketzer erleidet Kreuzbandriss Den 23-jährigen Offensivmann hat es im Heimspiel gegen den SV Heimstetten schwer erwischt von Thomas Seidl · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser

Vincent Ketzer (re.) hat sich gegen den SV Heimstetten das Kreuzband im rechten Knie gerissen – Foto: Alexander Ferazin

Der SV Schalding-Heining bleibt 2026 vom Verletzungspech verfolgt. Nach dem sich bereits Anfang Januar beim SAR-Hallencup des FC Dingolfing Stürmer Simon Dorfner das Kreuzband gerissen hat und deshalb mindestens bis zum Herbst ausfallen wird, hat es nun auch Vincent Ketzer schwer erwischt. Der Offensiv-Allrounder hat sich bei der 0:1-Heimniederlage gegen den SV Heimstetten ebenfalls eine Kreuzband-Ruptur im rechten Knie zugezogen.

Am Dienstagabend brachte eine MRT-Untersuchung die traurige Gewissheit. "Ich habe sofort bei der Aktion gemerkt, dass es etwas Schlimmeres ist, zumal ich überhaupt nicht mehr auftreten konnte. Ich hatte noch nie eine schwerwiegende Verletzung, daher ist das im Moment sehr deprimierend für mich. Nächste Woche habe ich einen Termin beim Kniespezialisten Dr. Zantop und hoffe, dass ich schnellstmöglich einen Operationstermin bekommen", berichtet Vincent Ketzer, der erst im vergangenen Sommer von der SpVgg Hankofen-Hailing an den Reuthinger Weg gewechselt ist. Zuvor stand der 23-Jährige auch schon bei der SpVgg Bayreuth und Vilzing unter Vertrag. In der Vita des Deggendorfers stehen 82 Regionalligaspiele (sieben Tore, elf Assists) sowie 48 Einsätze (zwei Treffer, zwei Vorlagen) in der Bayernliga.







Für den SV Schalding-Heining bedeutet die Ketzer-Verletzung einen weiteren Rückschlag - auch im Hinblick für die Kaderplanung. Trotz der völlig unnötigen Niederlage gegen Heimstetten geht die Truppe von Stefan Köck und Sepp Holler mit einer mehr als ordentlichen Ausgangsposition ins letzte Saisondrittel. Der Vorsprung auf die Relegationszone beträgt komfortable zwölf Zähler und um die allerletzten Zweifel am Klassenerhalt zu beseitigen, brauchen Tschugg, Schnabel, Drofa & Co. wohl nur noch ein paar wenige Punkte. Am Samstag haben die Grün-Weißen beim Tabellennachbarn FC Gundelfingen die Möglichkeit, ihr Konto weiter aufzustocken.