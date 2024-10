Schafft die Benner-Elf in Moosbach den Turnaround?

Nach dem Derbysieg gegen Pirk hat der FC aus den vergangenen vier Partien nur drei Punkte abschöpfen können, dabei stellt die Niederlage am letzten Wochenende bei Schlußlicht Störnstein/Wurz den negativen Höhepunkt dar. Gegen den eine starke Saison spielenden Gast soll nun die Rückkehr in die Erfolgsspur geschafft werden. Der ist mit dem bislang Gezeigten sehr zufrieden, kommt mit breiter Brust und will die Rückreise ins Stiftland nicht ohne Punkte im Heimgepäck antreten.

"Ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir haben momentan keinen guten Lauf, gerade wenn du beim Tabellenletzten 0:2 verlierst, tut das besonders weh. So stehen wir schon ein wenig unter Zugzwang. Hierzu muss ich die Mannschaft in die Pflicht nehmen, nach positiven kommen regelmässig gleich negative Ergebnisse. Deshalb ist das Ziel, drei Punkte einzufahren, koste es, was es wolle, dabei müssen wir keinen Schönheitspreis gewinnen, es heisst einfach, effektiv zu sein. Leider müssen wir nahezu jedes Wochenende auf Spieler verzichten, die nicht greifbar sind aus diversen Gründen, so kommen wir in keinen Rhythmus. Jede Woche spielt eine andere Mannschaft, einige Spieler müssen immer wieder die Position wechseln, das kommt dazu. Ich hoffe dennoch, am Wochenende eine schlagkräftige Truppe stellen zu können. Wir möchten mit einem Erfolgserlebnis eine Phase bis zur Winterpause einleiten, in der wir noch so viel punkten können, um uns aus den hinteren Regionen der Tabelle zu verabschieden. So gilt es, die letzten Ergebnisse aus den Köpfen zu bekommen und am Wochenende eine Art Befreiungsschlag zu landen", so FCL-Spielertrainer Oliver Wagner.

"Mit zehn Punkten haben wir unsere Heimspielserie fast perfekt absolviert. Nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Leistungen haben gestimmt. Wir wollen uns in den letzten Partien vor der Pause weiter behaupten. Wie fast bei jedem Team zu diesem Zeitpunkt der Saison, werden die angeschlagenen und kranken Spieler nicht weniger. Da hilft uns aber der breite Kader und die fleißige Trainingsbeteiligung unter der Saison, dass wir das auffangen können. Traditionell ist es nicht einfach, in Luhe-Markt zu gewinnen, wenn wir aber so auftreten wie zuletzt, ist alles möglich", sagt Gästetrainer Sebastian Schell.