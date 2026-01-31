SC Wiedenbrück: Nächste Verstärkung für den Abstiegskampf

– Foto: SC Wiedenbrück

Nach nur einem halben Jahr beim Regionalligisten SV Rödinghausen kehrt der 29-jährige Niklas Szeleschus zum SC Wiedenbrück zurück, für den er von 2020 bis 2025 135 Partien (26 Tore) in der vierthöchsten Spielklasse absolviert hatte. Die Hinserie in Rödinghausen verlief unglücklich, da ihm Hüftprobleme zu schaffen machten und er lediglich zum Saisonbeginn zu vier Einsätzen kam.

"Leider konnte Niklas uns durch seine langwierige Verletzung nicht in dem Umfang unterstützen, wie wir uns dies bei der Verpflichtung im Sommer erhofft hatten. Wir haben in konstruktiven Gesprächen gemeinsam die Entscheidung getroffen, ab sofort getrennte Wege zu gehen. Wir wünschen ihm sportlich und privat alles Gute für die Zukunft", erklärt SVR-Geschäftsführer Sport Alexander Müller.

Szeleschus befindet sich nach seiner muskulären Verletzung im Leistenbereich im finalen Rehaprozess und wird in Kürze erste Schritte zur Rückkehr ins Mannschaftstraining absolvieren.