SC Weßling II:es gibt noch viel zu tun für den Trainer ...

Die Zuschauer in Schwabhausen sahen ein wildes Spiel. In Halbzeit 1 waren unsere Kicker überlegen, führten durch zwei haltbare Schüsse (direkter Freistoß Ulle und Schuss aus 18 Metern von Gero) sowie einem Traumtor von Luca Schmidt-Schridde, der aus gut 25 Metern mit dem linken Außenrist in den rechten Winkel traf, verdient mit 3:1. Das Gegentor resultierte aus einem berechtigten Foulelfmeter, verursacht von Torhüter Adam Stefaniak (eine Kiste bitte 😊).

In Durchgang 2 waren dann die Gastgeber überlegen, hatten zahlreiche Abschlüsse, die meist ihr Ziel klar verfehlten und wenn doch mal ein Ball auf die Kiste kam, dann war Adam zur Stelle. Unser Team hingegen war komplett von der Rolle, es wurde sich zu spät vom Ball getrennt, die einfachen Pässe zum besser stehenden Nebenmann gab es nicht. Ein schöner Angriff über rechts führte zur Maßflanke von Dominik Schröfl, die Christoph Mohn zum 4:1 über die Linie drückte. Draußen dachte man: die Messe ist gelesen ...