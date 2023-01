SC Weiche Flensburg ist Hallenmasters-Sieger Nach zweijähriger Pause fand das Hallenhighlight endlich wieder statt

Nach zweijähriger Corona-Pause rollte am gestrigen Sammstag der Ball in der Kieler Wunderino-Arena wieder und das 23. LOTTO Masters ging über die Bühne.

Bereits in der Gruppenphase ließ der SC Weiche Flensburg seine Klasse auf dem Hallenparkett aufblitzen und wurde souverän Gruppenerster: Drei Spiele, drei Siege, nur ein Gegentor bei neun geschossenen Toren! Neben dem späteren Turniersieger qualifizierte sich zudem der SV Todesfelde (Sechs Punkte, 5:3 Tore). Enttäuscht hat allerdings Regionalligist VfB Lübeck, der als Tabellenletzter punktlos die Segel streichen musste.

In der Gruppe B ging es deutlich enger zu: Zwar verlor der 1. FC Phönix Lübeck seine Auftaktpartie gegen den SV Eiche, sicherte sich aber mit zwei Siegen gegen Holstein Kiel und den Eckernförder SV den Gruppensieg mit sechs Punkten. Der letzte Teilnehmer für die Halbfinalspiele wurde im Spiel zwischen dem SV Eichede und Holstein Kiel ermittelt. Bis zur letzten Minute lag der Zweitligist mit 2:1 in Führung, das hätte gereicht um in die Runde der besten Vier einzuziehen, doch in der zwölften Minute gelang Tom Wittig der Ausgleich und löste somit das Halbfinalticket.

Im ersten Halbfinale standen sich der SC Weiche und der SV Eichede in einer spannenden Partie gegenüber. Weiche konnte einen zweimaligen Rückstand ausgleichen und nutzte in der elften Minute die Überzahl zum Siegtreffer durch den ganz starken Niclas Nadj zum 2:3.