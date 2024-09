Du wirst automatisch weitergeleitet...

Kapitän Luis Stephan (l.) und der SC Waldgirmes zeigen in der Fußball-Hessenliga eine starke Vorstellung, verlieren am Ende aber knapp gegen den FC Bayern Alzenau. Kapitän Luis Stephan (l.) und der SC Waldgirmes zeigen in der Fußball-Hessenliga eine starke Vorstellung, verlieren am Ende aber knapp gegen den FC Bayern Alzenau. © PeB

SC Waldgirmes unterliegt dem Spitzenreiter unglücklich Teaser HL: +++ In der Fußball-Hessenliga stellen die Lahnauer Primus FC Bayern Alzenau vor große Probleme. Weil am Ende aber die Tore fehlen, fährt der SCW mit null Punkten nach Hause +++ Verlinkte Inhalte Hessenliga Waldgirmes Bayern Alzenau Alzenau. Am Ende eines starken Auftritts beim Tabellenführer hat es viel Lob, aber keine Punkte gegeben. In der Fußball-Hessenliga unterlag der SC Waldgirmes beim FC Bayern Alzenau ebenso unglücklich wie unverdient mit 0:1 (0:1). Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.