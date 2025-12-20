SC Verl: Mainka wird U21-Chefcoach und steigt bei den Profis ein

Chefcoach Przemek Czapp verlässt den Sportclub im Sommer 2026 nach 20 Jahren, um eine neue Herausforderung anzunehmen. Im September hatte er langes Statement zur Trennung abgegeben. Nachfolger wird ein früherer Spieler des SC Verl, der im Sommer 2024 die U19 als Chefcoach übernommen hatte. Der 43-jährige Robert Mainka tritt das Erbe von Czapp bei der Verler Oberliga-Mannschaft an.

Der A-Lizenz-Inhaber lief von 2013 bis 2016 für die 1. Mannschaft des SC Verl in der Regionalliga auf, bevor er seine aktive Karriere als Spielertrainer der 2. Mannschaft, die damals noch in der Landesliga gespielt hat, ausklingen ließ. Weitere Trainerstationen waren bislang der SC Roland Beckum (Westfalenliga), die Beckumer SpVg (Landesliga) und die SG Bockum-Hövel (Westfalenliga).

Mit Mainka möchte der Verein eine noch engere Verzahnung zwischen dem Nachwuchs- und Profibereich herstellen. Mainka übernimmt daher eine Doppelfunktion als Cheftrainer der U21 und zugleich Co-Trainer der Profimannschaft.