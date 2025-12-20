SC Verl: Mainka wird U21-Chefcoach und steigt bei den Profis ein

Chefcoach Przemek Czapp verlässt den Sportclub im Sommer 2026 nach 20 Jahren, um eine neue Herausforderung anzunehmen. Im September hatte er langes Statement zur Trennung abgegeben. Nachfolger wird ein früherer Spieler des SC Verl, der im Sommer 2024 die U19 als Chefcoach übernommen hatte. Der 43-jährige Robert Mainka tritt das Erbe von Czapp bei der Verler Oberliga-Mannschaft an.
Der A-Lizenz-Inhaber lief von 2013 bis 2016 für die 1. Mannschaft des SC Verl in der Regionalliga auf, bevor er seine aktive Karriere als Spielertrainer der 2. Mannschaft, die damals noch in der Landesliga gespielt hat, ausklingen ließ. Weitere Trainerstationen waren bislang der SC Roland Beckum (Westfalenliga), die Beckumer SpVg (Landesliga) und die SG Bockum-Hövel (Westfalenliga).
Mit Mainka möchte der Verein eine noch engere Verzahnung zwischen dem Nachwuchs- und Profibereich herstellen. Mainka übernimmt daher eine Doppelfunktion als Cheftrainer der U21 und zugleich Co-Trainer der Profimannschaft.
In der Meldung des Vereins heißte es: "Mainka kennt die Philosophie sowie die Werte des Clubs bestens. Durch seine fachliche Kompetenz und seine enge Verbindung zum Sportclub bringt er ideale Voraussetzungen für diese verantwortungsvolle Aufgabe mit.2
Sportvorstand Zlatko Janjic sagt zur Entscheidung: „Mit der Doppelrolle von Robert möchten wir unsere Sportclub-DNA weiter im Jugendbereich festigen. Jungen Spielern soll es so erleichtert werden, bei den Profis mitzutrainieren und unsere Spielidee frühzeitig zu verinnerlichen. Robert passt charakterlich perfekt in den Verein und kennt unsere Spielphilosophie in- und auswendig.“
Mainka blickt mit großer Motivation auf seine neue Rolle: „Die Doppelfunktion ist eine sehr spannende Aufgabe für mich. Bereits in der Vergangenheit konnte ich viel bei den Profis hospitieren und möchte nun gezielt dazu beitragen, jungen Talenten den Übergang in den Profibereich zu erleichtern.“