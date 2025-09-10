Czapp: "Verl ist und bleibt etwas ganz Besonderes!"

Ich durfte einige Spieler persönlich und sportlich begleiten und ausbilden, was mich mit großem Stolz erfüllt, da man einen kleinen Beitrag leisten konnte die jungen Spieler auf ihrem Weg zu unterstützen. Wie Tufan Ucar, den ich bereits als kleinen Jungen in der Jugend sowie U21 trainiert habe und heute ein verheirateter und erwachsener Mann ist. Auch David Haxhibeqiri hat letzte Woche geheiratet. Das sind einfach unglaublich tolle Geschichten die über den Fußball entstanden sind.

"Aufgewachsen, zur Schule gegangen, Freunde gefunden und schließlich die Liebe zum Fußball entdeckt, habe ich in Verl. In meinen 20 Jahren beim SC Verl habe ich ein Netzwerk aufbauen dürfen, welches ich heute zum Großteil meine Freunde nennen darf. Ich hatte die Möglichkeit mich hier sowohl als Trainer, als auch persönlich weiter zu entwickeln und auszuprobieren. Als junger Trainer benötigt es Freiräume und auch mal Fehler machen zu dürfen. Diese Möglichkeit hatte ich hier.

Als ich U14 Trainer war hat mich Julian Hesse damals gefragt, ob ich mir eine Stelle als CoTrainer in seinem Team vorstellen könnte. Mit Jule und Leese im Trainerteam der U21 hatten wir ein unglaublich tolle Zeit. Im Frühjahr derselben Saison ist Julian dann zum FC Gütersloh gewechselt. Und plötzlich war ich Cheftrainer. Dank Michael Volmari, der mich in meiner gesamten Zeit beim SC Verl tatkräftig unterstützt und mir das nötige Vertrauen geschenkt hat!

Dazu kommen natürlich die Jungs, die es sportlich weit gebracht haben. Wer am Wochenende Bundesliga schaut, sieht Schöppi im Heidenheim Trikot, Babis Makridis spielt in der 2 Liga bei Preußen Münster, Anton Heinz ist mit Alemannia Aachen aufgestiegen und steht nun durch Bayern München II regelmäßig in der Presse. Diese Geschichten verfolgt man schon sehr gerne. (Und es gibt so viele mehr…)

Zum damaligen Zeitpunkt lief die Mannschaft noch unter dem Radar. Es gab mehrfach Überlegungen die Truppe abzumelden. Stattdessen haben wir in Zusammenarbeit die Mannschaft neu aufgebaut und zu dem gemacht, was sie heute ist. Einige Spieler sind immer noch Teil des Kadars, wie Tristan Schubert oder Moritz Lamkemeyer. Die Leistungen und der Erfolgswille dieser Spieler ist unglaublich. Sie haben immer zum Verein gehalten und ihnen war es nie wichtig in einem anderen Verein mehr Geld zu verdienen. In dem jungen Alter haben sich diese Jungs zu absoluten Führungspersönlichkeiten entwickelt und natürlich zu top Fußballern. So haben wir es geschafft zweimal aufzusteigen und uns in der Oberliga zu etabliert.

Diese Mannschaft ist heute Anlaufstelle für junge, hungrige Talente. Wir müssen niemanden mehr überreden bei uns zu spielen. Wir haben so viele Anfragen wie noch nie. Das zeigt mir, dass wir einen unglaublich tollen Job gemacht haben. Dies verdanke ich auch und vor allem meinem tollen Team um mich herum. Es gab so viele Trainer, Organisatoren, Betreuer und Physios, die in der Zeit bei uns im Team dabei waren, ich kann sie alle gar nicht aufzählen. Ich kann mich nur bei allen bedanken. Einen Namen muss ich da aber doch nennen, Christian Peitz der einfach ein riesiger Faktor in dieser erfolgreichen Zeit war. Der mittlerweile auch ein sehr guter Freund geworden ist.

Der nächste große Meilenstein meiner Trainerlaufbahn ist die Ausbildung beim DFB zur A-Lizenz, welche ich voraussichtlich im November abschließen werde. Durch den Austausch mit dem neuen Netzwerk, beginnt man darüber nachzudenken, wie die nächsten Schritte aussehen werden. Neben der sportlichen Entwicklung ist auch die persönliche Zukunftsplanung ein Teil der Ausbildung. Durch den Lehrgang erlebe ich hautnah mit wie Daniel Jara Cortina, Arminia Bielefeld, es letzte Saison ins Pokalfinale geschafft hat und in die zweite Liga aufgestiegen ist; Richard Krohn mit dem HSV wieder in die Bundesliga aufgestiegen ist oder Toni Tapalovic, der Co-Trainer beim FC Barcelona ist und von den Champions League Spielen erzählt.

All das macht hungrig und den Traum vom Profifußball greifbarer. In dem Lehrgang wird ein Gefühl für die eigenen Stärken ausgebaut und ein Bewusstsein für die eigenen Potenziale gestärkt. Ich reflektiere mich häufig und setze mir selbst hohe Ziele. So vertrete ich die Meinung, dass man Träume haben sollte und sich Ziele stecken darf, auch wenn sie erstmal unerreichbar scheinen. Ich bin aber auch jemand, der einen klaren Blick hat, der in der Lage ist das Große und Ganze zu sehen. Ich erkenne die Interessen eines Vereins und handle im Sinne dieser, ohne das man mich darauf hinweisen muss. In den letzten Jahren habe ich damit bewiesen, dass ich in der Lage bin sowohl kurzfristige als auch langfristige Ziele erfolgreich zu erreichen.

Als Coach der U21 ist man nicht nur Chef-Trainer, sondern auch Allrounder in Kaderplanung, im Scouting, der Analyse und Betreuung zugleich. Wir haben uns die Aufgaben im Team immer so aufgeteilt, dass die Stärken jedes einzelnen am besten zur Geltung kommen. Ich denke das ist auch ein Grund, weshalb wir so erfolgreich sind. Keiner war sich zu schade auch mal die Drecksarbeit zu übernehmen. So überrascht es mich halt auch gar nicht, dass wir nicht nur Fußballer für den eigenen Verein entwickelt haben, sondern auch den Head of Performance, der dieses Jahr Technischer Direktor der Profis geworden ist. Neben Matt Beadle ist auch Mirko Leesemann zu den Profis hochgegangen, anfangs als Temmanager und mittlerweile als Leiter Organisation Sport. Das sind einfach tolle Erfolge und eine Bestätigung für die gute Arbeit.

In meinen Jahren beim SC Verl durfte ich einige neue Impulse und Perspektiven durch vergangene Cheftrainer der ersten Mannschaft kennenlernen und miterleben, wie Rino Capretti, der den Sportclub in die dritte Liga geführt hat; Mitch Kniat, Daniel Jara Cortina und Janik Steringer, die aktuell das Erfolgs-Trio von Arminia Bielefeld bilden und natürlich Alexander Ende, der aufgrund seines Fußballstils nachhaltig auch mein Verständnis von Fußball geprägt hat. Im letzten Jahr beim SC Verl möchte ich natürlich noch möglichst viel von Tobias Strobel lernen. Zudem kommen einige wichtige Impulse die ich durch verschiedene Hospitation, wie dem Verein Brighton & Hove Albion, mitnehmen dürfen. Diese zahlreichen Erfahrungen haben mich reifen lassen und mich zu dem Trainer gemacht der ich heute bin.

Natürlich habe ich auch klare Ziele für meine Zukunft. Ich liebe diesen Sport und kann mir ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. Ich möchte meine Grenzen kennenlernen und diese immer wieder verschieben. Ich habe bisher jede Herausforderung angenommen und bewältigt. Ich habe einen extrem hohen Anspruch an mich selbst und ich möchte einfach herausfinden wie weit es für mich gehen kann.

Den Sportclub zu verlassen, fällt mir immens schwer. Bei welchem Verein ich in der kommenden Saison eine neue Herausforderung finde steht noch nicht fest. (Es gibt natürlich Kontakte, mit denen ich regelmäßig im Austausch bin.) Mir ist einfach extrem wichtig, dass es ein ambitionierter Verein ist.

Jetzt aber geht es darum, sich vom SC Verl anständig zu verabschieden, daher möchte ich mit meinem Trainerteam um Sahin Kurt, Tristan Schubert und Christian Peitz nochmal Vollgas geben! Unser Ziel muss es sein, den Profis noch ein, zwei Spieler auf’s Auge zu drücken!"