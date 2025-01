– Foto: Sascha Drenth

SC Verl II: Zwei Winterneuzugänge mit Regionalliga-Erfahrung Die 2. Mannschaft des Drittligisten SC Verl ist in der jüngsten Vergangenheit aus der Landesliga in die Spitze der Oberliga Westfalen aufgestiegen.

Die Regularien lassen einen weiteren Aufstieg nicht zu - dafür müsste die 1. Mannschaft in die 2. Bundesliga aufsteigen. Es gilt, vielversprechende Talente weiterzuentwickeln, die möglichst irgendwann den Sprung in den Profikader schaffen. Zwei Winterneuzugänge dürften dieses Ziel verfolgen, waren sie doch schon in der Regionalliga unterwegs: Akbar Tchadjobo (22) war nach zwei Jahren beim FC Schalke 04 II seit dem Sommer vereinslos. Noah Heim (21) kommt vom SV Rödinghausen, bei dem er den Sprung zu den Profis nicht schaffte und im Winter seinen Vertrag auflöste.

Offiziell vorgestellt wurde Heim vergangenen Freitag. Der schnelle Offensivallrounder wurde u. a. beim FC Schalke 04 und RW Oberhausen ausgebildet. Beim SC Paderborn 07 wurde er im Sommer 2022 aus der U19 in die damalige Oberliga-Mannschaft übernommen. Es folgte Anfang 2023 der Wechsel zum SV Rödinghausen, bei dem er jedoch überwiegend nur in der 2. Mannschaft in der Westfalenliga zum Einsatz kam. Nach exakt zwei Jahren und elf Einsätzen in der Regionalliga kam es kürzlich zur Trennung. Tchadjobo wurde bisher nicht offiziell vorgestellt. Nach FuPa-Information befindet er sich aber mindestens bereits seit November bei den Ostwestfalen und ist nun seit dem 1. Januar 2025 spielberechtigt für Pflichtspiele. Am 12. Januar gab der Angreifer im Testspiel gegen die Sportfreunde Lotte sein Debüt (1:2).

Beim SC Paderborn 07 II standen Heim und Tchadjobo schon gemeinsam in der Oberliga-Spielzeit 2021/22 auf dem Platz. Während Heim im letzten U19-Jahr war, war es für Tchadjobo ein durchaus gelungenes erstes Seniorenjahr. Nach seiner langjährigen Ausbildung beim DSC Arminia Bielefeld kam der Angreifer zu 21 Einsätzen und erzielte acht Tore. Es folgte im Sommer 2022 der persönliche Aufstieg in die Regionalliga zur U23 des FC Schalke 04. Dort lief es in zwei Jahren weniger zufriedenstellend. Lediglich 17 Jokereinsätze (nur ein Tor) stehen in der vierthöchsten Spielklasse in seiner Vita. Nach einer halbjährigen Pause soll es nun nahe seiner Geburtsstadt Bielefeld wieder aufwärts gehen. UPDATE: Am Mittwoch bestätigte SCV-Coach Przemek Czapp die Verpflichtung von Tchadjobo: "Er hat sich jetzt zwei, drei Monate bei uns im Training fitgehalten. Es hat sich dann jetzt so ergeben, dass er die Rückrunde bei uns bestreitet, um wieder auf ein gutes Niveau zu kommen."