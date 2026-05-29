SC Verl II verpflichtet junge Zwillinge aus der Westfalenliga Keskin-Brüder gehen gemeinsamen Weg weiter von red · Heute, 10:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Verl

Bei der Hammer SpVg ausgebildet verbrachten Seydi und Kerem Keskin ihre U19-Jahre bei RW Ahlen. Im Sommer 2024 starteten die Zwillinge, die im Februar 21 Jahre alt geworden sind, ihre Seniorenkarriere beim Westfalenligisten Holzwickeder SC. Beide haben sich im zweiten Jahr zu Leistungsträgern entwickelt, die nun ihre Chance in der Oberliga erhalten. Der SC Verl II hat beide als Sommerneuzugänge präsentiert. Außerdem kommt aus der U19 des VfL Osnabrück der 18-jährige Fabian Albrecht.

Seydi Keskin (47 Westfalenliga-Einsätze, 13 Tore) und Kerem Keskin (54 Westfalenliga-Einsätze, zwei Tore) sind auf verschiedenen Positionen im Mittelfeld einsetzbar.



Matt Beadle, Technischer Direktor, sagt zur Verpflichtung: „Beide Spieler haben wir schon länger auf unserem Schirm und sind überzeugt davon, dass sie deutlich höher als Westfalenliga spielen können. Wir möchten das vorhandene Potenzial bei Seydi und Kerem noch weiter herauskitzeln und bedanken uns beim Holzwickeder SC für die problemlose Abwicklung der Transfers.“