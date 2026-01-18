SC Unterbach arbeitet mit Coach Axel Bellinghausen am Aufstiegstraum

Thoidis, als Coach vergangene Saison mit dem SCU auf Rang vier gelandet, denkt da beispielsweise an den 2:1-Erfolg am 16. November im Topspiel gegen Sportfreunde Gerresheim. Die Mannschaft habe sich in den letzten Monaten sehr gut entwickelt, so Bellinghausen. Der 42-jährige Ex-Profi räumt indes ein: „Offensiv geht manches von allein, aber auch die Wege nach hinten müssen gemacht werden. Genauso können wir auch im Pressing noch zulegen. Aber die Spieler sind lernwillig, mit ganzem Herzen dabei und machen es uns Trainern damit auch leicht.“

Das erste Etappenziel ist also erreicht. Mehr aber auch nicht. Die nächsten Schritte sollen in der Rückrunde folgen, die am 1. Februar mit dem Heimspiel gegen TuSA 06 startet. Für Anton Böhme ist das noch zu früh. Der 20-jährige Offensivspieler aus dem eigenen Nachwuchs, der sich in der letzten Partie der vergangenen Saison einen Kreuzbandriss zuzog, arbeitet derzeit intensiv an seinem Comeback. „Wir hoffen, dass der Kader von weiteren Verletzungen verschont bleibt. Pascal und Lewis hatten in der Hinrunde schon Pech genug. Selbst wenn unsere Konkurrenten, wie die Sportfreunde mit dem Torjäger von Sparta Bilk, Marco Meyer, in der Winterpause personell mächtig zugelegt haben, wir schauen nur auf uns. Die Trainer gehen engagiert voran, die Jungs ziehen mit und haben alle den Ehrgeiz, am Saisonende ganz oben zu stehen“, so Dimi Thoidis.

