SC Twistringen reist selbstbewusst zum Aufsteiger nach Wunstorf Trainer Rathkamp setzt vor Auswärtsspiel klare Ziele

Dreier soll Rückstand auf Spitzengruppe verringern



Vor dem Auswärtsspiel gegen Türkspor Wunstorf gibt sich Twistringens Trainer Timo Rathkamp entschlossen. „Unser Anspruch ist es natürlich ganz klar oben dran zu bleiben oder unter die ersten fünf Mannschaften zu kommen,“ sagte Rathkamp am Donnerstag. „Da ist unser Ziel natürlich ganz klar in Wunstorf zu gewinnen. Das müssen wir einfach.“ Mit 24 Punkten steht Twistringen aktuell auf dem fünften Tabellenplatz, während der Aufsteiger Wunstorf mit 21 Punkten nur knapp hinter ihnen rangiert.



Rathkamp zeigte großen Respekt vor dem Gegner: „Die ersten beiden Spiele haben sie hoch verloren, danach haben sie sich angepasst." Seitdem ist Wunstorf vor allem defensiv stabil. Rathkamp weiß um die Herausforderung, die das Spiel auf dem engen Platz in Wunstorf mit sich bringt: „Der Platz ist dort sehr, sehr, sehr eng, habe ich gehört, und auch nicht in einem guten Zustand." Dennoch hält er Türkspor für eine Mannschaft, „die auch Fußball spielen will und das liegt uns natürlich."

Klare Forderungen an die Mannschaft Auch wenn Rathkamp den Gegner lobt, will er einen Sieg mit nach Hause bringen: „Das müssen wir einfach. Hilft nichts,“ so der Trainer. Er will den Druck nach dem 2:2-Unentschieden gegen Drakenburg am letzten Spieltag erhöhen. „Letzte Woche haben wir zwei Punkte liegengelassen. Deswegen müssen wir unbedingt einen Dreier holen, um oben dran zu bleiben.“