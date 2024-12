SC St. Tönis will die positive Entwicklung bestätigen

St. Tönis misst sich mit dem SV Biemenhorst. – Foto: Jens Terhardt

Nach einem spielfreien Wochenende geht es für den SC St. Tönis in der Oberliga mit dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger SV Biemenhorst weiter. Die Blau-Gelben reisen am vorletzten Spieltag der Hinrunde als Tabellenvierter an. Eine Platzierung, mit der die Verantwortlichen verständlicherweise mehr als zufrieden sind. Für Fußball-Abteilungsleiter Markus Hagedorn ist aber nicht nur der Tabellenplatz ein Grund zur Freude: „Ich mache das nicht nur an der Tabelle fest. Dass wir attraktiven und flexibeln Fußball spielen, macht mir noch mehr Spaß.“ Ein entsprechendes Lob adressiert Hagedorn an das Trainerteam: „Was Bekim und Johannes aus den Jungs Wochenende für Wochenende herausholen ist beeindruckend. Und keiner kann behaupten, dass er nicht berücksichtigt wird.“

Biemenhorst spielt eine starke Saison Für den SC ist es in den Bocholter Stadtteil die längste Anreise. „Ein kleines Abenteuer und ein interessanter Gegner. Ich bin gespannt, was uns erwartet“, findet Trainer Bekim Kastrati, der froh ist, dass es nach der Zwangspause in der Vorwoche weiter geht.

In der Tat fand sich der SV Biemenhorst als Neuling bisher gut zurecht und steht mit 19 Punkten als Tabellenzehnter als bester Aufsteiger da. Auch wenn sich der SC in dieser Saison sehr gut präsentierte, bedarf es daher wieder einer guten Leistung, um die Punkte entführen zu können. Das ist natürlich Kastratis Ziel, um die gute Ausgangsposition zu festigen und den eingeschlagenen Weg zu bestätigen: „Wir werden alles versuchen. Für uns gilt es in den letzten beiden Spielen der Hinrunde darum weiter zu machen, gierig zu bleiben und weiter Punkte zu sammeln. Die Mannschaft ist nach wie vor lernwillig und macht einen guten Eindruck. Überhaupt hat mir die Hinrunde mit der Mannschaft sehr viel Spaß gemacht."