Der SC St. Tönis will seinen starken Start auch im Pokal fortsetzen. – Foto: Jens Terhardt

SC St. Tönis im Pokal in der Favoritenrolle Landesliga-Aufsteiger VfR Fischeln fordert in der 2. Runde des Niederrhein-Pokals im Derby den aktuellen Oberliga-Tabellenführer heraus. Beide Teams tankten zuletzt Selbstvertrauen.

In der 2. Runde des Niederrheinpokals kommt es am Sonntag an der Kölner Straße zu einem hoch interessanten Duell, wenn der gastgebende Landesliga-Aufsteiger VfR Fischeln auf den Oberligisten SC St. Tönis trifft. Den klassenhöheren Gästen, die im Ligabetrieb noch verlustpunktfrei sind, fällt in diesem Derby aufgrund der Ligazugehörigkeit wohl die Favoritenrolle zu. Doch der VfR bewies in der Vergangenheit, dass er gerade im Pokal für Überraschungen gut ist, was der eine oder andere Oberligist im Krefelder Süden schon zu spüren bekam.

Beide Teams haben das gleiche Ziel Gestern, 15:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln VfR Fischeln SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis 4 n.E. 6 Beide Lager wollen unbedingt ein Runde weiter kommen. Schließlich werden dann auch noch äußerst attraktive Gegner im Lostopf sein. Nicht nur deshalb erwartet SC-Trainer Bekim Kastrati ein hartes Stück Arbeit: „Auf uns wartet die nächste Herausforderung. Fischeln wird alles daran setzen, uns ein Bein zu stellen, und hat auch eine gewisse Qualität. Dazu kommen ehemalige Spieler von uns, die sicher sehr heiß sein werden. Wir reisen mit großem Selbstvertrauen an, werden das Spiel aber auch sehr ernst nehmen.“ Personell kann der 45-Jährige aus dem Vollen schöpfen, was auch mit Blick auf die anstehende Englische Woche von Vorteil ist. Denn bereits am Mittwoch geht es in der Oberliga mit dem Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg in der Meisterschaft weiter. Kastrati deutete die eine oder andere Veränderung in der Startelf an: „Spieler, die zuletzt nicht so sehr zum Einsatz kamen. Wir haben Optionen.“ Absprachegemäß wird Simon Sell an alter Wirkungsstätte zwischen den Pfosten stehen, der in der Saison 22/23 vom VfR zum SC wechselte.

Englische Woche wartet Auch auf die Grün-Weißen wartet eine Englische Woche. Sie müssen am Mittwoch die lange Reise zum DV Solingen antreten, haben personell aber ebenfalls keine großen Sorgen. Lediglich Luca Sondermann hat nach ausgeheiltem Kreuzbandriss noch Trainingsrückstand, sodass ein Einsatz noch zu früh kommt. Auch die Gastgeber dürften nach einer starken Aufstiegssaison und zwei Auftaktsiegen in der Landesliga mit großen Selbstvertrauen ausgestattet sein. Daran ändert auch die jüngste Niederlage gegen den VfL Jüchen-Garzweiler nichts. „Da haben wir unglücklich verloren. Leider haben wir uns einen krassen Fehler geleistet. Sonst hätten wir einen Punkt geholt. Aber so ist das. Fußball lebt von Fehlern. Phasenweise haben wir es aber richtig gut gemacht“, so Fischelns Trainer Ronny Kockel. Auch gegen den SC rechnet sich der 48-Jährige durchaus etwas aus: „Ich sehe uns nicht chancenlos. Aber wir spielen gegen den Tabellenführer der Oberliga. Da ist klar, wer der der Favorit ist.“