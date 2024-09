SC St. Tönis gewinnt Pokal-Krimi gegen den VfR Krefeld-Fischeln

Der SC St. Tönis steht in der 3. Runde des Niederrhein-Pokals. Der favorisierte Oberligist benötigte allerdings das Elfmeterschießen, um sich beim VfR Krefeld-Fischeln in einem packenden Pokal-Krimi mit 6:4 durchzusetzen.

Nach regulärer Spielzeit hieß es 1:1 (0:1) und nach der Verlängerung 2:2, sodass die Entscheidung vor 200 elektrisierten Zuschauern vom Punkt fallen musste. So groß der Jubel aufseiten der Gäste war, so schwer wog die Enttäuschung beim Landesligisten, der sich aber hoch erhobenen Hauptes aus dem Pokalwettbewerb verabschieden durfte. Denn der Landesliga-Aufsteiger bot dem klassenhöheren Gegner über weite Strecken die Stirn und verlangte dem Oberliga-Spitzenreiter bis in die Verlängerung alles ab.

Ein großes Abtasten gab es auf dem kleinen Kunstrasen nicht und es wurde schnell deutlich, dass der SC seinen Kontrahenten von Beginn an ernst nahm. Daran tat er auch gut, denn der VfR versteckte sich nicht, suchte immer wieder seine Möglichkeiten und hatte seinen Anteil daran, dass kein Klassenunterschied erkennbar war. Ausgenommen die Phasen, in denen die Gäste den besseren Kombinationsfußball boten und so zu erste Gelegenheiten durch Dominik Dohmen kam (8./12.). Ansonsten kam nur dann Gefahr auf, wenn der schnelle und ballsichere Tyler Nkamanyi in Aktion trat, den der VfR nicht in den Griff bekam. Der 20-Jährige legte auch die Halbzeitführung durch Kohei Nakano vor (19.).