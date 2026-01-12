SC St. Tönis gewinnt Altherren-Turnier des SC Viktoria Krefeld

In einem lange Zeit ausgeglichenen Finale konnte sich der SC gegen den VfR Fischeln erst im Elfmeterschießen durchsetzen. Vorjahressieger TSV Bockum schied bereits im Viertelfinale gegen den Gastgeber Viktoria Krefeld aus. Die Viktoria erreichte nach einem seit langem mal wieder guten Turnier im 9m-Schießen den 4. Platz. Hier hatte Gegner Preußen Krefeld das nötige Quäntchen Glück und wurde Dritter.

Die durchweg gut gefüllte Halle am Reepenweg sah ein insgesamt sportlich faires und fußballerisch ansprechendes Hallenturnier. Die beiden Referees und Claus Cibis und Hartmut Püllen hatten vergleichsweise wenig einzugreifen und mussten neben einer Handvoll 2 Min Strafen verteilen nur 1 rote Karte verteilen.

Die 38. Auflage des Turniers wird am 09.01.2027, ebenfalls in der Sporthalle am Reepenweg in Hüls stattfinden