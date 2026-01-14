SC RW Maaslingen holt Theesens Top-Scorer und Espelkamps Stammkeeper

Nachdem sich Joshua Wehking (25) im Winter zum Landesligisten SC Herford verabschiedet hat und Marcel Redeker (31) im kommenden Sommer seinem Heimatverein Union Varl anschließt, muss sich Maaslingen auf der Torwart-Position neu aufstellen.

Der 23-jährige Nik Deubel wird zur Spielzeit 2026/27 Teil des neuen Torwart-Teams sein. Top-ausgebildet beim DSC Arminia Bielefeld und Borussia Dortmund hat der junge Keeper in seiner Laufbahn bereits 107 Einsätze in der Westfalenliga absolviert. Nach seiner zweijährigen Station beim SV Rödinghausen II ist der frühere U16-Keeper Deutschlands seit Sommer 2024 Stammkeeper beim Ligarivalen FC Preußen Espelkamp. Mit wem er in Konkurrenz treten wird, soll sich in den nächsten Wochen entscheiden. Coach Sergej Bartel sagt: "Wir haben im Januar und Februar vier, fünf Torhüter als Trainingsgäste."

Für die Offensive hat sich Maaslingen den aktuellen Top-Scorer von Ligarivalen VfL Theesen geangelt. Der 22-jährige Mattis Beckmann hatte in der vergangenen Saison mit 17 Scorerpunkten (10 Tore/7 Assists) entscheidenden Anteil am Westfalenliga-Aufstieg und bestätigte in der abgelaufenen Hinrunde seine Qualität auch eine Liga höher mit zehn Scorerpunkten (6 Tore/4 Assists).

Vom DSC Arminia Bielefeld wechselte der Offensivmann einst in die C-Jugend des VfL Theesen. Die U19 schoss er unter der Führung von Bartel im Sommer 2022 mit 29 Toren in die Westfalenliga, gleichzeitig war er auch bereits fester Bestandteil der 1. Mannschaft, für die er bis heute 75 Einsätze absolviert hat, obwohl er fast eine komplette Saison mit Kreuzbandriss ausgefallen war (2022/23). „Er ist beidfüßig, robust, kopfballstark, torgefährlich und in der Offensive vielseitig einsetzbar", freut sich Bartel, Beckmann ab Sommer wieder unter seinen Fittichen zu haben.