Nach einem halben Jahr Fußballpause: Ex-Rehdener verstärkt Maaslingen

Der 24-jährige Riad Stubbla verstärkt ab sofort die Mannschaft von Coach Sergej Bartel und hat einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Der gelernte Linksverteidiger hatte zuletzt aus beruflichen Gründen ein halbes Jahr Pause eingelegt, nachdem er zuvor zwei Jahre Stammspieler beim niedersächsischen Oberligisten BSV Rehden war.

„Er hat schon im Sommer bei uns mittrainiert und einen guten Eindruck hinterlassen“, erklärt

Teammanager Karsten Römbke zum Neuzugang, der die ersten Jahre seiner Seniorenlaufbahn in der Nachbarschaft beim Westfalenligisten FC Preußen Espelkamp verbracht hatte. Insgesamt stehen 45 Westfalenliga- und 47 Oberliga-Partien in seiner Vita.

Als Winterabgänge hat der SC RW Maaslingen die Feldspieler Etrit Cakici (Laufbahnende), Tobias Haßfeld (SG Schamerloh), Joshua Höhne (Ziel unbekannt) und Noah Wesemann (SVKT 07 Minden) sowie Torwart Joshua Wehking (SC Herford) zu verzeichnen.