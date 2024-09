SC Rot-Weiß Oberhausen bietet VfL Sportfreunde Lotte Paroli

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 07.09.2024 14.00 Uhr

Austragungsort: Lotte

Wettbewerb: Regionalliga West

Spieltag: 4

Spielbericht: VfL Sportfreunde Lotte gegen SC Rot-Weiß Oberhausen 1:4 (0:1)

Lotte. Mit 4:1 setzen sich die Oberhausener am Samstag souverän gegen die Heimmanschaft des VfL Sportfreunde Lotte durch. Der Schiedsrichter Tobias Esch hat alle Hände voll zu tun. Sage und schreibe sechs Karten kommen in dieser hitzigen Partie zum Einsatz.

Nach gerade einmal 11 Minuten landet Diamant Berisha den ersten Treffer und verschafft den Gästen die Führung. In der zweiten Halbzeit lässt Oberhausen es nochmal krachen: In Minute 51 fällt das zweite Tor durch Eric Babacar Gueye.

Es läuft nicht gut für den VfL Sportfreunde Lotte. In Minute 61 schafft es Leonel Brodersen Salvador noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis lässt sich jedoch nicht mehr rütteln. Cottrell Ezekwem trifft für Oberhausen in Minute 73. Es steht 3:1 für den SC Rot-Weiß Oberhausen.

Die Lotter wechseln in der verbleibenden Spielzeit nochmal aus. Lars Spit wird eingesetzt für Nico Thier. Die Bemühungen zahlen sich jedoch nicht aus.

Das letzte Tor der Partie fällt 34 Minuten nach Wiederanpfiff: Entschieden kickt Timur Mehmet Kesim den Ball erfolgreich ins gegnerische Tor und kann den Abstand zum 1:4 festigen. Damit ist der Sieg der Oberhausener gesichert (79). Platz vier gehört den Lottern.

Tore fallen keine mehr.

Die Aufstellungen: VfL Sportfreunde Lotte - SC Rot-Weiß Oberhausen

VfL Sportfreunde Lotte: Jeff Amoah Mensah (5), Burinyuy Nyuydine (11), Laurenz Beckemeyer (12), Felix Mensing (26), Philip Fontein (4), Niklas Determann (6), Johannes Sabah (8), Fatlum Elezi (10), Nico Thier (16), Kamer Krasniqi (17), Albin Thaqi (37)

SC Rot-Weiß Oberhausen: Denis Donkor (18), Eric Babacar Gueye (11), Diamant Berisha (7), Moritz Stoppelkamp (10), Matona-Glody Ngyombo (17), Simon Ludwig (24), Tanju Öztürk (25), Timur Mehmet Kesim (9), Luca Vincent Schlax (21), Kevin Kratzsch (22), Nico Klaß (14)

Schiedsrichter: Tobias Esch

Assistent: Kevin Orbach

Assistent: Lukas Dahmann



Themenseite: Regionalliga West

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.