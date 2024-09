SC Rhenania Hochdahl genießt den Platz an der Sonne

Es ist schon eine Zeit lang her, dass der SC Rhenania Hochdahl als Spitzenreiter in ein Meisterschaftsspiel ging. Weil sich Geschichte ein ums andere Mal aber wiederholt, empfangen die Hochdahler am vierten Spieltag (Sonntag 15.30 Uhr, Sportplatz Grünstraße) den KSC Tesla 07 tatsächlich als Tabellenführer der Kreisliga A Düsseldorf.

Den Platz an der Sonne verdienten sich die Rhenanen durch die Siege gegen den SSV Erkrath (4:1), den VfL Benrath (4:3) und Türkgücü Ratingen (5:1). Hinzu kam der 3:1-Erfolg in der Auftaktrunde des Kreispokals gegen den SV Hilden-Ost.

„Ich habe hier ein tolles Umfeld und einen in fußballerischer Hinsicht top aufgestellte Kader vorgefunden. Eine gesunde Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen, hungrigen Leuten. Auch charakterlich, das bewies schon die vergangene Saison, passt die Mannschaft hervorragend zusammen. Das gilt auch für unsere neuen Spieler“, betont der vom ASV Mettmann gekommene und seit Mai als Chefcoach tätige Peter Burek. Der 47-Jährige ergänzt: „Wir haben in der Vorbereitung an einigen Stellschrauben gedreht, haben andere Ansätze gefunden, um erfolgreichen und attraktiven Fußball zu spielen. Im Moment läuft es richtig gut, die Jungs sind mit Spaß bei der Sache und dabei auch erfolgreich. Wir im Trainerteam können hier in Ruhe arbeiten, unsere Ideen einbringen, die Spieler weiter entwickeln und ohne Erfolgsdruck arbeiten. Alles Faktoren, die für eine gute Stimmung im Kader, aber auch im Umfeld sorgen.“

Den Grundstein für diesen tollen Start legte der SC Rhenania im Frühsommer 2023 durch eine seinerzeit geschickte Personalpolitik. Da trafen die Verantwortlichen um Sportdirektor Peter Mollenhauer und den Sportlichen Leiter Ismet „Isi“ Zabeli eine Reihe richtiger Entscheidungen. Beispielsweise mit der Verpflichtung der drei Kassar-Brüder Ali, Kutaiba und Zakari (bereits fünf Tore) oder mit den erfahrenen Abwehrspielern Qlirim Krasniqi und Jordan Taghu Tagmo. Dass sich die eigenen Nachwuchsspieler Jaro Vogtmüller, Seunghyeok Jang (leistet derzeit seinen zweijährigen Wehrdienst in Südkorea ab) und Johann Hübschen im Verlauf der Saison bereits einen Platz in der Stammformation erkämpfen würden, war so nicht zu erwarten, gilt aber auch als Indiz für die ausgezeichnete Nachwuchsarbeit, die beim SCR geleistet wird.

Tabelle spricht klare Sprache

Die (positive) Konsequenz daraus spiegelt sich in der aktuellen Tabellensituation wider. Co-Trainer Mursel Zabeli: „Unsere Mannschaft blieb ja bis auf drei Ausnahmen komplett zusammen. Die Jungs sind eingespielt. In sportlicher Hinsicht sowieso, aber auch charakterlich und kameradschaftlich ist das eine tolle, homogene Truppe.“ Abgewandert sind Torjäger Michael Kijach (23 Treffer), Torhüter Hicham Dib (beide VfL Benrath) und Abwehrspieler Hüseyin Köse (SC Unterbach). Während das Trainerduo für die sportlichen Belange verantwortlich zeichnet, sind die Hochdahler mit Rico Hannemann (Physiotherapeut) und Ingo Kühne (Fitnesstrainer) auch im „Staff“ gut aufgestellt. Peter Mollenhauer und „Isi“ Zabeli ziehen im Hintergrund die organisatorischen Fäden.

Das kickende Personal wurde auch diesmal durch Eigengewächse ergänzt. Wie durch den bereits in der vergangenen Spielzeit in der Ersten eingesetzten Abdelilah Zarok. Dazu kommen Finn Twiste, Elias Winkelmann, Philipp Gatzen, Till Westermann und Amir Hussein Nasari sowie Adrian Naglic (VfB 03 Hilden A-Junioren). Als zweiter Torhüter hinter dem bewährten Daniel Mazikowski kam Ben Müller vom B‑Kreisligisten TuS Breitscheid nach Hochdahl.

Wenn es so etwas auch in der Kreisliga A gibt, dann ist der vom ASV Mettmann gewechselte, landesligaerfahrene Ardian Duraku der „Königstransfer“ des SCR. Der 25-Jährige soll gemeinsam mit den Strategen Nuri Gülmez und Hamza Malek im Mittelfeld für die nötigen Impulse sorgen. Weiter vorne ruhen die Hoffnungen auf Tobias „Tobi“ Schössler (32, zwei Saisontore), der sich nach einer dreimonatigen Zwangspause (Handgelenkbruch) in der vergangenen Punkterunde diesmal eine verletzungsfreie Spielzeit erhofft.

Zwei weitere nicht zu unterschätzende Details: Die Trainingsintensität (je zwei Stunden) wurde auf drei Einheiten in der Woche erhöht und die angesichts des 25 Spieler-Kaders nicht im Sonntag-Aufgebot stehenden jungen Talente erhalten die notwendige Spielpraxis in der neu formierten U23.