SC Peckeloh spricht Neu-Coach Vito Lombardi das Vertrauen aus

„Ich fühle mich beim SCP unglaublich wohl – sportlich wie menschlich. Wir haben eine Mannschaft, die hart arbeitet, sich weiterentwickelt und eine Mentalität zeigt, die einfach Spaß macht. Gleichzeitig spüre ich im gesamten Verein eine große Unterstützung und ein Vertrauen, das für meine Arbeit enorm wichtig ist. Die Entwicklung der letzten Wochen zeigt, welches Potenzial in dieser Truppe steckt und wir sind noch lange nicht am Ende. Die aktuelle Richtung stimmt, und es gibt viele sportliche Herausforderungen, die ich mit voller Motivation angehen möchte. Deshalb war es für mich eine klare Entscheidung, meinen Weg beim SCP weiterzugehen“, freut sich Lombardi auf die anstehenden Aufgaben.

Mannek steht seit 2018 beim SC Peckeloh unter Vertrag und schnürte bis zum vergangenen Sommer auch noch selbst die Fußballschuhe. Bis Ende der laufenden Saison wird der 28-Jährige seine B-Lizenz absolvieren. „Ich freue mich sehr über die Verlängerung und das damit verbundene Vertrauen des Vereins. Die Arbeit im Trainerteam und mit der Mannschaft machen mir enorm viel Spaß und ich bin stolz auf die Entwicklung, die wir gemeinsam in den vergangenen Wochen genommen haben. Ich freue mich darauf, diesen Weg weiterzugehen und meinen Beitrag zu leisten, damit wir unsere sportlichen Ziele erreichen", so Mannek.

Für den 1. Vorsitzenden Jan Fahrenwald ist die Verlängerung der Verträge mit dem Trainerteam der logische Schritt: „Vito und Tim leisten hier in Peckeloh gute Arbeit, mit der wir sehr zufrieden sind. Wir hatten in der Hinrunde einige Rückschläge zu verkraften, aber Sportliche Leitung, Trainerteam und Mannschaft haben zusammen gehalten und immer an die eigenen Fähigkeiten geglaubt. Daraus gehen wir gestärkt hervor und wissen, welche herausragende Qualität die Mannschaft besitzt. Wir freuen uns auf die Zukunft mit Vito, Tim und dem gesamten Team."

Nach Abschluss der Hinrunde belegt der SC Peckeloh mit 22 Punkten den 7. Platz der Westfalenliga Staffel 1 und hat sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SC Westfalia Kinderhaus. Im Kreispokal Bielefeld wurden die drei bisherigen Runden mit 5:0 gewonnen. Im Viertelfinale steht im kommenden Jahr ein Heimspiel gegen Ligarivale VfL Theesen auf dem Programm.

Als eins der größten Spiele der Vereinsgeschichte wird das anstehende Viertelfinale im Westfalenpokal eingehen. Gegner ist am 18. Februar 2026 Regionalligist Sportfreunde Lotte.