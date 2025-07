Die große FuPa-Trainer-Umfrage in der Westfalenliga 1

FuPa Westfalen hat alle Trainer in der Westfalenliga 1 befragt. Nachdem der große Favorit der Vorsaison, der SC Westfalia Kinderhaus, erst in der Rückrunde auf Touren kam, gehören die Münsteraner nun natürlich erneut zum Favoritenkreis. An erster Stelle wird aber der SC Peckeloh von allen genannt, der vermeintlich auf dem Transfermarkt am attraktivsten zugeschlagen hat. Vizemeister SC RW Maaslingen gehört ebenfalls zum fast immer genannten Favoriten-Trio. Auch mit der U23 des Regionalligisten SV Rödinghausen wird vereinzelt gerechnet.

Pascal Wilmes (SV Mesum): "Aufgrund der Erkenntnisse aus der Vorsaison und der Aktivitäten der jeweiligen Mannschaften auf dem Transfermarkt ist der SC Peckeloh in erster Linie mein Top-Favorit. Die Mannschaft war in den letzten Jahren schon immer top und hat sich sehr, sehr verstärkt. Hier würde es mich stark wundern, wenn diese Mannschaft nicht aufsteigen sollte. Vittorio (Anm. der Redaktion: Lombardi) hat schon im letzten Jahr mit dem FSC Rheda als Aufsteiger sehr attraktiven Fußball spielen lassen und ich glaube, das werden wir dieses Jahr beim SC Peckeloh auf einem noch höheren Niveau mit noch mehr Qualität wieder sehen. Dahinter sehe ich Mannschaften wie RW Maaslingen, Westfalia Kinderhaus oder den SV Rödinghausen II. Trotz der Abgänge hat die Westfalia immer noch einen sehr starken Kader. Rödinghausen II hat sich letztes Jahr auch nochmal deutlich entwickelt und gesteigert und ist eine echte Seniorenmannschaft geworden mit allem was dazu gehört. Zudem denke ich, dass Westfalia Soest und SF Ostinghausen im letzten Jahr ein wenig hinter ihren Erwartungen geblieben sind und beide Mannschaften auch für deutlich mehr in Frage kommen könnten. Unser Ziel ist es, den sehr guten Platz 6 der Vorsaison zu bestätigen. Wenn es ein paar Plätze weiter runter geht, aber trotzdem einstellig bleibt bzw. wir in keine Abstiegsnot geraten, was aufgrund der sehr ausgeglichenen Liga sehr schnell gehen kann, ist alles im grünen Bereich. Über eine bessere Platzierung als im Vorjahr würden wir uns natürlich sehr freuen und werden alles dafür geben."

Alexander Zerche (SuS Neuenkirchen): "Aufstiegsfavorit ist für mich definitiv der SC Peckeloh an erster Stelle. Ich glaube, dass Markus Kleine-Tebbe da ein sehr, sehr gutes Fundament für Vittorio Lombardi hinterlassen hat. Peckeloh gehörte eigentlich die letzten Jahre immer zu den Top-Mannschaften und hat sich jetzt unter dem neuen Trainer auch nochmal extrem verstärkt. Wenn man mal auf die Transfers schaut, da sind etliche Spieler, die zuletzt in der Oberliga aktiv waren, sei es Eintracht Rheine oder auch Verl II. Insbesondere aus Verl sind zwei absolute Top-Spieler nach Peckeloh gewechselt. Dazu kommen Neuzugänge von anderen Westfalenligisten, die dort eigentlich absolute Leistungsträger waren. Als zweiten Aufstiegsfavoriten sehe ich den SC RW Maaslingen. Sergej Bartel hat dort in den letzten Jahren einen sehr guten Job gemacht. Ich glaube, wenn man letztes Jahr bis zum letzten Spieltag daran glauben konnte, aufzusteigen und am Ende nur ein Punkt fehlt, möchte man das möglichst nochmal so machen und mit ein bisschen mehr Glück dann auch vielleicht den Aufstieg schaffen. Und Maaslingen hat sich auch nochmal in der Breite gut verstärkt, sie spielen einfach einen absolut guten Ball. Wen man nie aus den Augen lassen darf, ist der SV Rödinghausen II. Sie sind ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, weil eine hohe fußballerische Qualität vorhanden ist. Dort spielen Top-Talente, die so ein bisschen als Unterbau dienen für die 1. Mannschaft, auf die man eventuell zurückgreifen kann. Ich glaube auch, dass Lennard Warweg als Nachfolger von Jan Stromberg ein sehr, sehr gutes Konstrukt hat, mit dem er arbeiten kann. Es hat sich auch schon in den letzten sechs Spieltagen bewiesen, als Jan bei der 1. Mannschaft in der Regionalliga aushelfen musste. Da hat man gesehen, dass das unter dem alten Co-Trainer, jetzt neuen Cheftrainer sehr gut funktioniert. Unser Saisonziel ist definitiv der Klassenerhalt, auch aufgrund unseres Umbruchs. Wir haben den Kader verjüngt, ein neues Trainerteam installiert und möchten jetzt den jungen Spielern die Möglichkeit geben, sich auch in einer überkreislichen, sehr anspruchsvollen Liga zu entwickeln und zu etablieren."

Christopher Hankemeier (FSC Rheda): "Bei der Qualität des Kaders wird der SC Peckeloh in meinen Augen am Ende oben stehen. Dahinter werden Westfalia Kinderhaus, RW Maaslingen und vielleicht eine Mannschaft, die man noch nicht auf dem Zettel hat, oben mitspielen. Unsere Ziele kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar formulieren. Wir sind vor vier Wochen mit einem neuen Trainerteam und ausschließlich jungen Neuzugängen gestartet. Unser kurzfristiges Ziel ist es, uns als Mannschaft zu finden, Ideen umzusetzen und dann schauen wir weiter und werden Ziele definieren."

Frank Wegener (SV Eintracht Ahaus): "Natürlich haben wir uns ein bisschen über die Liga informiert, die für uns ja absolutes Neuland ist. Ich glaube, dass der SC Peckeloh in der Favoritenfrage ganz weit vorne liegt. Ich würde aber auch den SC RW Maaslingen und Westfalia Kinderhaus in die Rechnung noch mit reinnehmen. Und ansonsten, so war es zumindest immer in der Landesliga, gab es immer mal wieder eine Überraschungsmannschaft, die sich oben festgebissen hat. Keine Ahnung, wer das in diesem Jahr sein kann oder sein wird, aber ich glaube, dass die drei genannten den Aufstieg unter sich ausmachen könnten.

Bei uns ist es so, dass wir natürlich sehr demütig daherkommen, als Aufsteiger und derjenige, der das letzte Westfalenliga-Ticket ziehen konnte. Aber wir sind sicherlich auch mit Selbstvertrauen unterwegs und sagen auch, dass wir gekommen sind, um zu bleiben. Also haben wir klar das Ziel, die Klasse zu halten. Insbesondere, weil vier Aufsteiger in diese Liga reingekommen sind. Wir freuen uns wahnsinnig auf die Westfalenliga. Das hat es vor 75 Jahren oder so bei Eintracht Ahaus schon mal gegeben, aber da waren die Ligen halt noch anders strukturiert. Es ist jetzt die höchste Klasse, in der wir jemals gespielt haben. Wie gesagt, wir sind gekommen, um zu bleiben, aber gehen die ganze Sache auch mit sehr, sehr viel Demut an."

Mario Plechaty (FC Nordkirchen): "Die Favoriten sind für mich ganz klar anhand der Neuzugänge und was man so hört der SC Peckeloh, der SC RW Maaslingen und Westfalia Kinderhaus. Außerdem traue ich dem SV Rödinghausen II eine gute Rolle zu. Bei Zweitmannschaften weiß man nie, wer da auch runterkommt. Und die haben eh schon einen guten Kader. Mein persönliches Ziel ist ganz klar, die Saison unter den ersten Zehn abzuschließen. Das traue ich meiner Mannschaft auch zu."

Sergej Bartel (SC RW Maaslingen): "Favoriten gibt es für mich nicht. Es gibt nur einen Favoriten und das ist der SC Peckeloh. Die Mannschaft hat sich eigentlich nur mit Spielern verstärkt, die entweder absolute Leistungsträger in ihrem Verein waren oder aus höheren Ligen kommen. Sie haben mit der neuen Anlage ein Umfeld geschaffen und dementsprechend auch gewisse Ansprüche, wo ich sage, da geht kein Weg dran vorbei. Also Peckeloh ist der Favorit, egal, was sie sagen. Das wird wahrscheinlich auch jeder bestätigen. Dahinter bin ich tatsächlich in dieser Saison gespannt. Ich glaube, dass es drei, vier Mannschaften geben wird, die man als Jäger bezeichnen kann. Eine davon wollen wir sein, definitiv. Nachdem es uns gelungen ist, im letzten Jahr Zweiter zu werden, werden wir jetzt nicht sagen, Platz zehn reicht aus, sondern wollen natürlich gerne Jäger von Peckeloh sein. Aber da gibt es auch noch ein paar andere Mannschaften mit ordentlich Qualität. Ich kann nur aus unserer Sicht sagen, unser Ziel ist es definitiv, wieder oben mitzuspielen. Aber ich sage auch, das Resultat der letzten Saison zu erreichen oder zu toppen, da wird viel zugehören. Wir hatten eine nahezu optimale Rückrunde, wo uns viel gelungen ist, wo wir viele Punkte geholt haben, wo alles zusammenpasste, wenig Verletzte. Und mit den Möglichkeiten, die uns in Maaslingen zur Verfügung stehen, ist das ein Riesenerfolg. Und sollte uns das ein zweites Mal gelingen, im oberen Bereich zu landen, dann kann man das eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen, den Jungs und dem gesamten Umfeld. Die geben alle ihr Bestes. Aber letztendlich ist es so, dass es einfach Mannschaften gibt, die andere Möglichkeiten haben, die ein anderes Einzugsgebiet haben. Wir sind trotzdem selbstbewusst. Wir wissen, was wir können, aber wir wissen auch, wir müssen jeden Spieltag an die 100 Prozent ran. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann werden wir es nicht bestätigen können. Dementsprechend sehe ich uns in diesem Verfolgerfeld mit anderen Mannschaften. Und wenn wir das bestätigen können, dann können wir zufrieden sein."

Dustin Hamel (Westfalia Soest): "Meine Aufstiegsfavoriten sind der SC RW Maaslingen und der SC Peckeloh. Maaslingen hat eine super Entwicklung genommen und hat die Mannschaft zusammengehalten sowie punktuell verstärkt. Wenn sie den nächsten Schritt machen, gehören sie für mich zum Favoritenkreis. Peckeloh hat sich durch namhafte Neuzugänge Klasse verstärkt und mit der neu geschaffenen Infrastruktur alle Voraussetzungen für Oberliga-Fußball geschaffen. Beide Teams werden meiner Meinung nach den Aufstieg unter sich aus machen. Wir müssen uns nach dem Umbruch neu erfinden und das wird Zeit benötigen. Wir hoffen schnell die Punkte für den Klassenerhalt beisammen zu haben und richten den Fokus auf die Entwicklung der Mannschaft und die Integration unserer Talente aus der U19."

Darius Schwering (GW Nottuln): "Der SC Peckeloh hat definitiv eine starke Truppe – das ist kein Geheimnis. Aber auch drei, vier anderen Teams traue ich zu, oben mitzuspielen. Letztlich zeigen die Erfahrungen aus dem letzten Jahr, dass solche Prognosen wenig Aussagekraft haben. Deshalb belasse ich es dabei. Nach dem Umbruch bei uns wäre es unseriös, jetzt schon eine konkrete Zielsetzung rauszuhauen. Vielmehr geht es erstmal darum, ein stabiles Fundament zu legen – sportlich, aber auch strukturell. Ab Spieltag Zehn, wenn wir ein klareres Bild haben, werden wir uns damit beschäftigen, was realistisch ist."

Levent Cayiroglu (FC Kaunitz): "Das ist zum einen Westfalia Kinderhaus und der SC RW Maaslingen, wenn man sich die letztjährige Historie anschaut. Maaslingen ist bekanntlich nur ganz knapp gescheitert im Zweikampf mit Hiltrup. Und Kinderhaus war in der Rückrunde auf Anschlag. Ich glaube einfach, dass diese Mannschaften gewachsene Mannschaften sind, die jetzt schon jahrelang in der Westfalenliga spielen, gute Trainer und gute Mannschaften haben, die entsprechende Erfahrung und die Klasse besitzen, um oben wieder mitzuspielen. Als dritten würde ich definitiv den SC Peckeloh nennen, der dieses Jahr eine tolle Mannschaft zusammengestellt hat und auch einen guten Trainer hat, den ich sehr schätze, den Vito. Und ich glaube, dass die drei da oben vorne wegmarschieren werden. Im besten Fall kommt vielleicht noch eine Überraschungsmannschaft dazu, mit der man jetzt nicht rechnet.

Für uns ist ganz klar und ganz nüchtern betrachtet der Klassenerhalt das Ziel. Es ist unser erstes Jahr in der Westfalenliga und ich habe quasi nur eine Handvoll Spieler, die früher mal Westfalenliga gespielt haben. Das heißt, der Großteil, Dreiviertel der Mannschaft, hat sich noch nie auf dem Niveau bewegt. Deswegen wird es ganz, ganz wichtig sein, uns schnell in der Liga zu akklimatisieren, das Niveau anzunehmen, möglichst schnell reinzukommen und die entsprechenden Ergebnisse einzufahren, so dass wir halt möglichst immer über dem Strich stehen und mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Wir würden gerne ein weiteres Jahr in der Westfalenliga bleiben. Mit der Vorbereitung und unseren Neuzugängen bin ich auch zufrieden. Ich glaube, dass wir alle Voraussetzungen für die Westfalenliga mitbringen. Aber ich glaube auch, dass die Westfalenliga von der Physis im Speziellen nochmal ein Sprung ist und da müssen wir auch nochmal einen Schritt nach vorne machen und dies annehmen. Dann bin ich guter Dinge, dass wir mit dem Kader, den wir haben, auf jeden Fall die nötigen Punkte holen können, um dann in der Westfalenliga auch zu bleiben, wenn wir es gut und richtig machen."

Philip Just/Massih Wassey (Westfalia Kinderhaus): "Wir sehen den SC Peckeloh wegen der Kaderverstärkung und SC RW Maaslingen durch seine sehr gute Defensive als Top-Favoriten. Personell haben wir einen Umbruch zu bewältigen, da uns viele Stammspieler verlassen haben. Wir haben großes Vertrauen in die Qualität der neuen Mannschaft. Diese wird allerdings Zeit benötigen, ihren Rhythmus zu finden und unsere Spielprinzipien umzusetzen.

Wir legen weiterhin großen Wert auf unsere Prinzipien für guten Ballbesitzfußball sowie eine hohe defensive Intensität. Der Erfolg steht über allem - aber das „Wie“ ist für uns wichtig, denn Kinderhaus steht für ein gutes Spiel mit Ball. Wir stellen den Weg in den Vordergrund, statt über Ziele zu sprechen.“

Kai-Bastian Evers (SF Ostinghausen): "Als Aufstiegskandidaten sehe ich den SC Peckeloh, Westfalia Kinderhaus und RW Maaslingen. Wir setzen für die anstehenden Saison klare Schwerpunkte: Wir wollen uns defensiv stabilisieren und im Vergleich zur letzten Spielzeit deutlich weniger Gegentore kassieren. Gleichzeitig möchten wir unsere Spielweise weiterentwickeln und als spielbestimmende Mannschaft mit hohem Ballbesitz agieren. Unsere Offensivqualitäten sollen gezielt zur Geltung kommen, ohne dabei die Balance zwischen Offensive und Defensive zu verlieren. Unser Ziel ist es, eine gute Rolle in der Liga zu spielen. Ein solider einstelliger Tabellenplatz wäre ein realistisches und ambitioniertes Ziel, das wir mit harter Arbeit, mannschaftlicher Geschlossenheit und klarem Spielkonzept erreichen wollen."

Vittorio Lombardi (SC Peckeloh): "Aufstiegsfavorit ist aufgrund der starken Vorsaison RW Maaslingen. Sie haben ihren starken Kader halten können und sich punktuell gut verstärkt. Im weiteren Kreis der Favoriten sehe ich noch Westfalia Kinderhaus, Westfalia Soest und den SV Rödinghausen II. Bei uns ist es, dass der Verein nach dem Trainerwechsel bewusst auch einen Umbruch im Kader wollte. Dies haben wir gut hinbekommen. Mit 15 Neuzugängen ist unsere Hauptaufgabe, so schnell wie möglich zusammenzufinden und eine Einheit zu werden. Wir wollen nämlich auch im Kampf um die oberen Plätze mitmischen und am Ende versuchen, ganz oben zu stehen. Dies wird aber aufgrund der starken Konkurrenz nicht einfach."

Marc Wiethölter (Borussia Emsdetten): "Für mich gibt es einen ganz klaren Favoriten. Wenn man nur den reinen Kader und die Neuzugänge sieht, muss man den SC Peckeloh nennen. Sie werden die Favoritenrolle bestimmt aber nicht in Gänze komplett annehmen. Es ist natürlich auch für Peckeloh so, dass sie sich erst mal finden müssen. Allerdings haben sie schon eine krasse Qualität in ihrem Kader. Darüber hinaus wird es sicherlich spannend sein, wie die letztjährigen Mannschaften, die oben dran gewesen sind, abliefern. Westfalia Kinderhaus darf man immer auf dem Zettel haben, auch wenn da ein paar sehr gute Spieler den Verein verlassen haben. Sie haben allerdings auch eh schon einen guten Kader in der Breite gehabt und haben auch ein paar gute Neuzugänge geholt. Vizemeister SC RW Maaslingen ist zu nennen, die sicherlich auch wieder eine gute Rolle spielen werden. Ich denke auch, dass SF Ostinghausen nicht zu unterschätzen sein wird, und der SV Rödinghausen II, je nachdem, was immer von oben herunter kommt. Dann sind sicherlich auch Mannschaften dabei, die für eine Überraschung sorgen können. Unser Nachbar SV Mesum hat sich meiner Meinung nach nochmal sehr ordentlich verstärkt. Sowohl im Defensivverbund mit zwei sehr guten Torhütern Schäperklaus und Siemon, darüber hinaus mit Adrian Knüver oder Dominik Schmidt Spieler mit höherklassiger Erfahrung. Julin Muthulingam ist doch geblieben. Wenn sie ihre Kombo fit haben und zusammenhalten, kann Mesum auch eine sehr gute Rolle spielen.

Wir möchten uns weiter in der Liga etablieren. Nach zwei Jahren, in denen der Verein gegen den Abstieg gespielt hat, gilt natürlich auch jetzt erst mal der erste Blick dahin, dass wir damit dieses Jahr nichts zu tun bekommen. Wenn wir das schaffen, dass man zum Winter oder auch Februar, März sagen kann, dass das eine relativ entspannte Rückrunde werden kann, dann wäre das schon sehr erfolgreich. Ich mache das aber auch nicht immer von Tabellenständen abhängig, sondern ich möchte halt auch die Leute alle mitnehmen im Verein. Ich möchte schon, dass die Leute, die uns zusehen, sagen, das ist ehrlicher Fußball, ehrliche Arbeit und natürlich möchte ich auch die Jungs weiterentwickeln. Da haben wir eine interessanten und spannenden Kader mit einigen Jungs zusammen, die noch nicht im höherklassigen Bereich Westfalenliga unterwegs waren, die aber Potenzial mitbringen. Und dieses Potenzial müssen wir ausreizen. Da gilt es anzusetzen und wenn uns das gelingt, dass wir nächstes Jahr im Mai irgendwo dastehen, dass wir in den letzten drei, vier, fünf Wochen befreit aufspielen können, wäre das schon eine erfolgreiche Saison und das muss man mal abwarten. Steht und fällt natürlich auch immer mit dem Personal. Aktuell haben wir wieder große personelle Probleme. Acht Spieler aufgrund von Urlaub, Kurzurlaub und privaten Terminen sind nicht im Lande, drei, vier Leute krank oder verletzt, so dass ich leider auch das Testspiel in Altenrheine absagen muss, was mich sehr stört, weil es gegen meinen Ex-Verein gegangen wäre. Aber gut, manche Dinge kann man nicht ändern."

Christian Franz-Pohlmann (FC Preußen Espelkamp): "Der Kreis für die Spitze ganz oben wird mit Sicherheit klein sein. Das heißt, an Position 1 wird dieses Jahr kein Weg am SC Peckeloh vorbeiführen. Dahinter könnte ich mir Mannschaften wie RW Maaslingen, Westfalia Kinderhaus, SF Ostinghausen und SV Mesum vorstellen. Das sind mit Sicherheit Mannschaften, die hinterher auch oben anklopfen werden. Aber einzig und allein der SC Peckeloh wird für Platz 1 in Frage kommen, wenn sie die Qualität auf den Platz bekommen, die sie individuell in jedem Mannschaftsteil haben. Für uns geht es nach diesem Riesenumbruch darum, drei Mannschaften zu finden, die weniger Punkte holen als wir. Ich glaube daher, dass wir mit einer gewissen Demut reingehen sollten. Wir haben extrem viele junge und unerfahrene Spieler dazu gekriegt. Das heißt, unser Ziel ist ganz klar, irgendwie die Klasse zu halten. Das sollte in unserer Situation auch ein realistisches Ziel sein. Nur weil wir vergangene Saison ein echt gutes Jahr für unsere Verhältnisse gespielt haben, werden wir jetzt keine besonderen Ziele ausrufen. Der Klassenerhalt wäre überragend."