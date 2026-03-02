SC Peckeloh lässt Routinier ziehen - Ersatz kommt aus der Oberliga

SCP-Coach Vito Lombardi (rechts) mit Giulien Kaps. – Foto: SC Peckeloh

Kaps hatte seinerseits im September aus beruflichen Gründen sein Engagement beim Oberligisten SV Lippstadt 08 nach nur zwei Pflichtspieleinsätzen beendet, nachdem er erst im vergangenen Sommer vom Ligarivalen SC Verl II gekommen war. Der 24-Jährige ist ab sofort spielberechtigt.

Der 34-jährige Simon Schubert war im vergangenen September mit viel Hoffnung vom ambitionierten Westfalenligisten SC Peckeloh verpflichtet worden. Mit der Erfahrung aus über 300 Partien in der vierten und fünften Spielklasse wollte der Routinier nach einer längeren Fußballpause nochmal angreifen. Das Engagement endet jedoch nach wenigen Monaten schon wieder. Aus beruflichen Gründen konnte der Innenverteidiger doch nicht in dem Maße am Training teilnehmen, so dass er um Vertragsauflösung bat. Diesem Wunsch kam der Verein nach, da mit der Verpflichtung des vereinslosen Giulien Kaps (24) schnell Ersatz gefunden wurde.

„Wir haben uns schon vor der Saison intensiv um Giulien bemüht. Dass es damals nicht geklappt hat, war schade – aber umso glücklicher sind wir, dass wir ihn jetzt für uns gewinnen konnten. Er ist ein sehr spielstarker Innenverteidiger mit gutem Aufbauspiel und einem klaren Blick für Lösungen unter Druck – genau das passt zu unserer Art Fußball zu spielen. Es ist ein Vorgriff mit Blick auf die kommende Saison und dass er uns schon jetzt zur Verfügung steht, ist natürlich ein absoluter Glücksgriff für uns“, freut sich Trainer Vito Lombardi über den Verteidiger, der neun Jahre lang für den SC Verl gespielt hat und mit der Reserve des Sportclubs von der Landesliga bis in die Oberliga aufgestiegen ist.

Kaps ist vergangene Woche ins Mannschaftstraining eingestiegen und kennt viele seiner neuen Mitspieler bereits aus alten Zeiten. „Ich habe mich bewusst für diesen Verein entschieden, weil mich die sportlichen Ambitionen überzeugen und man spürt, dass hier etwas entsteht. Nach einem halben Jahr ohne Pflichtspiel freue ich mich riesig, endlich wieder auf dem Platz zu stehen und viele alte Bekannte wiederzusehen. Jetzt geht es darum, schnell anzukommen und als Team erfolgreich zu sein“, so der 1,84 m große Linksfuß.