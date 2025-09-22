SC Peckeloh reaktiviert erfahrenen Regionalliga- und Oberliga-Akteur

Im Dezember 2023 bestritt Simon Schubert sein letztes Pflichtspiel, damals im Trikot von Türkspor Dortmund in der Oberliga Westfalen. Seitdem war der frühere Regionalliga-Akteur des SV Lippstadt 08 vereinslos. Nun hat der 34-Jährige einen Vertrag beim SC Peckeloh unterschrieben. Der ambitionierte Westfalenligist reagiert damit auf die personelle Lücke, die durch den Kreuzbandriss von Kapitän Philipp Dieckmann entstanden war. Schubert wird in den kommenden Tagen in das Mannschaftstraining einsteigen und steht ab Oktober zur Verfügung.
In seiner bisherigen Laufbahn kommt der 1,89 m große Routinier auf 226 Einsätze in der Oberliga und 85 Partien in der Regionalliga West für zahlreiche westfälische Top-Vereine (SC Verl, FC Gütersloh, SV Lippstadt 08, SC Wiedenbrück, Sportfreunde Lotte und zuletzt Türkspor Dortmund).
„Durch den überraschenden Abgang von Emin Neskic Ende August und der schweren Verletzung unseres Kapitäns Philipp Dieckmann stand uns mit Vincent Hall nur noch ein gelernter Innenverteidiger zur Verfügung. Deshalb freue ich mich sehr darüber, dass wir mit Simon Schubert einen erfahrenen Spieler für diese Position gewinnen konnten. Seine Qualitäten in der Defensive sowie im Spielaufbau werden unserer Mannschaft sehr helfen“, so Trainer Vito Lombardi über den Abwehrspieler, den er aus der gemeinsamen Zeit in Verl kennt.
Schubert, der Ende des Monats seine Prüfung als Feuerwehrmann bestreitet und danach ins Mannschaftstraining einsteigt: „Ich freue mich schon sehr, Anfang Oktober gemeinsam mit den Jungs auf Punktejagd zu gehen. Die neue Aufgabe in Peckeloh ist sehr spannend für mich und ich werde alles versuchen, dem Team zu helfen."
Dieckmann erfolgreich operiert
Mannschaftskapitän Dieckmann wird dem Team bis voraussichtlich Ende der Saison nicht mehr auf dem Platz zur Verfügung stehen. Das im Training gerissene Kreuzband wurde in der vergangenen Woche erfolgreich operiert, in den nächsten Tagen beginnt die Arbeit in der Reha.
Tom Bauer, der sich beim Auswärtsspiel in Espelkamp den Mittelfuß gebrochen hat, muss sechs Wochen lang einen Spezialschuh tragen, wird sich jedoch glücklicherweise keiner Operation unterziehen müssen. Der Flügelstürmer wird voraussichtlich bis Ende des laufenden Kalenderjahres ausfallen und in der Rückrunde wieder angreifen.