SC Peckeloh reaktiviert erfahrenen Regionalliga- und Oberliga-Akteur

In seiner bisherigen Laufbahn kommt der 1,89 m große Routinier auf 226 Einsätze in der Oberliga und 85 Partien in der Regionalliga West für zahlreiche westfälische Top-Vereine (SC Verl, FC Gütersloh, SV Lippstadt 08, SC Wiedenbrück, Sportfreunde Lotte und zuletzt Türkspor Dortmund).

„Durch den überraschenden Abgang von Emin Neskic Ende August und der schweren Verletzung unseres Kapitäns Philipp Dieckmann stand uns mit Vincent Hall nur noch ein gelernter Innenverteidiger zur Verfügung. Deshalb freue ich mich sehr darüber, dass wir mit Simon Schubert einen erfahrenen Spieler für diese Position gewinnen konnten. Seine Qualitäten in der Defensive sowie im Spielaufbau werden unserer Mannschaft sehr helfen“, so Trainer Vito Lombardi über den Abwehrspieler, den er aus der gemeinsamen Zeit in Verl kennt.

Schubert, der Ende des Monats seine Prüfung als Feuerwehrmann bestreitet und danach ins Mannschaftstraining einsteigt: „Ich freue mich schon sehr, Anfang Oktober gemeinsam mit den Jungs auf Punktejagd zu gehen. Die neue Aufgabe in Peckeloh ist sehr spannend für mich und ich werde alles versuchen, dem Team zu helfen."

Dieckmann erfolgreich operiert