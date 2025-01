SC Opel gewinnt ersten Mönchhof-Cup

Raunheim (red/snz). Es war eine gelungene erste Ausgabe des Mönchhof-Cups, der auch in Zukunft im Hallenfußballturnier-Kalender im Kreis Groß-Gerau seinen berechtigten Platz finden dürfte. Auch wenn C-Ligist FC Türkspor Raunheim am vergangenen Wochenende als Ausrichter sportlich gesehen das Nachsehen hatte und in Gruppe D abgeschlagen Letzter wurde, durfte sich der gastgebende Verein über rege Beteiligung aus dem nahen und erweiterten Umkreis freuen. Über den Turniersieg und damit den Titel beim ersten Mönchhof-Cup freuten sich die A-Liga-Fußballer des SC Opel Rüsselsheim, die im Finale gegen die A-Liga-Konkurrenten der Sportfreunde Bischofsheim klar mit 7:4 siegten. Im Halbfinale hatte sich das Team des SCO mit 6:4 gegen Gruppenligist Türk Gücü Frankfurt durchgesetzt.