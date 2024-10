SC Neheim spricht Chefcoach Mbaye das Vertrauen aus

In der ersten Landesliga-Saison seit 2015/16 gibt es unter Neu-Coach Ibou Mbaye immer wieder Höhen und Tiefen, so dass die Sauerländer mit einer ausgeglichenen Bilanz (4-3-4) lediglich auf Platz 10 rangieren und den Blick eher nach unten werfen müssen. Nichtsdestotrotz stehen die Verantwortlichen des SC Neheim hinter ihrem Chefcoach und haben den Vertrag bereits frühzeitig um eine weitere Saison bis 2026 verlängert. Auch Co-Trainer Rüdiger Hötte bleibt dabei.

Für den Sportlichen Leiter Uli Mayer ist es ein logischer Schritt: „Das Ziel ist es, die einzelnen Spieler durch die hohe Qualität im Training und die Spiele in der Landesliga an ihr Leistungsmaximum zu bringen und mit der Mannschaft entsprechende Ergebnisse einzufahren. Dass unsere Trainer das können, haben sie bereits in dieser Saison bewiesen. Obwohl wir noch nicht konstant genug sind und sicher einige Punkte mehr auf dem Konto haben könnten, liegen wir im Soll und richten den Blick nach vorn. Der Vorstand ist sehr zufrieden mit der Arbeit der Trainer, hinzu kommt das überaus positive Feedback der Spieler.“

Mbaye sagt: „Wir fühlen uns als Trainerteam im Verein sehr wohl und wollen die junge Mannschaft weiterentwickeln. Die Philosophie des SC, einerseits mit Spielern aus Neheim und andererseits mit talentierten Spielern aus der umliegenden Region im oberen Drittel der Landesliga zu spielen, tragen wir voll mit und freuen uns auf die weitere gemeinsame Zeit.“