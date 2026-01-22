SC Krefeld und SC St. Tönis messen sich nun auch im FVN-Pokal

„Das ist schon eine komische Konstellation. Ich kann mich nicht erinnern, in meiner Zeit als Trainer und Spieler einmal in einer Saison fünf Mal auf denselben Gegner getroffen zu sein. Wir haben personell alles an Bord, aber der SC hat ein starkes Team, jedoch vertraue ich auf unsere kompakte Defensive“, gibt der St. Töniser Trainer Luca Esposito zu Protokoll. Sein Gegenüber Roman Esser meint: „Wir nehmen, weil wir in der Vergangenheit einen guten Lauf hatten und um unsere Qualitäten wissen, die Favoritenbürde schon an. Aber natürlich wäre es absolut falsch, die St. Töniser mit ihrer guten Defensive zu unterschätzen. Ich habe keinerlei Aufstellungsprobleme.“ In der Tat sprechen die letzten Wochen im vorigen Jahr für die Krefelder. Sie waren im Flow und gewannen die jüngsten vier Partien. Dagegen langte es für St. Tönis nur zu fünf Zählern.

Kann Tönisberg/Kempen noch einmal überraschen?

Gute Erinnerungen haben die A-Junioren der JSG Tönisberg/Kempen an den sonntäglichen Pokalgegner SC St. Tönis. Da gewann nämlich der Sonderligist von Trainer Rouven Hüsken gegen den hoch favorisierten Niederrheinligisten im Halbfinale des Kreispokals mit 2:1. „Sicherlich hätten wir in der ersten Runde gerne einen anderen Gegner gehabt – vielleicht mal aus einem anderen Kreis. Natürlich sind die St. Töniser von der Papierform her klarer Favorit. Es ist zwar eine Floskel, aber im Pokal ist ja bekanntlich alles möglich. An einem normalen Tag aber wird es sehr schwer“, gibt Hüsken zu verstehen.

Weite Anreise für Anraths U17

Als Favorit fahren auch die B-Junioren des SC Viktoria Anrath, in der Sonderliga auf Rang acht liegend, zum klassentieferen in der Kreisleistungsklasse spielenden VfB Langenfeld. Ärgerlich bei einem Anpfiff um 11 Uhr am Sonntagmorgen ist für die Anrather in diesem Zusammenhang eigentlich nur die weite Anreise von über 60 Kilometern.

