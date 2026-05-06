SC Krefeld räumt mächtig ab

So lief der Jugend-Pokaltag in Kempen-Krefeld. – Foto: Jens Terhardt

Beim Pokalendspieltag der Fußballjugend des Kreises Kempen-Krefeld auf der Sportanlage des VfL Tönisberg sahnte der SC Krefeld 1905, ehemals Bayer 05 Uerdingen, mächtig ab. Gleich vier Pokale gingen an den Löschenhofweg.

Bei den D-Juniorinnen landeten die Uerdinger mit einem 8:0 (4:0)-Sieg gegen den VFL Willich den höchsten Sieg des Tages. Die C-Juniorinnen gewannen mit 5:0 (2:0) gegen Marathon Krefeld. Die B-Juniorinnen nahmen den Pokal kampflos in Empfang, weil die SG Dülken nicht antrat. Überraschend deutlich mit 5:0 (3:0) setzten sich die Uerdinger bei den C-Junioren im Duell zweier Niederrheinligisten gegen den SC St. Tönis durch. Für die Auswahl von Trainer Roman Esser legte Max Achterberg in der ersten Halbzeit einen Hattrick vor. Nach der Pause schnürte Prince-Chinecheren Isaac einen Doppelpack.

Die D-Junioren des SC Union Nettetal, die an der Niederrheinspielrunde teilnehmen, wurden ihrer Favoritenrolle gegen den Sonderligisten TSV Bockum gerecht und siegten mit 4:1 (2:0). Den Ehrentreffer für Bockum erzielte Finn Kruth zum zwischenzeitlichen 1:2.