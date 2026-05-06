SC Krefeld räumt mächtig ab

Beim Pokalendspieltag der Fußballjugend des Kreises Kempen-Krefeld auf der Sportanlage des VfL Tönisberg sahnte der SC Krefeld 1905, ehemals Bayer 05 Uerdingen, mächtig ab. Gleich vier Pokale gingen an den Löschenhofweg.
Bei den D-Juniorinnen landeten die Uerdinger mit einem 8:0 (4:0)-Sieg gegen den VFL Willich den höchsten Sieg des Tages. Die C-Juniorinnen gewannen mit 5:0 (2:0) gegen Marathon Krefeld. Die B-Juniorinnen nahmen den Pokal kampflos in Empfang, weil die SG Dülken nicht antrat. Überraschend deutlich mit 5:0 (3:0) setzten sich die Uerdinger bei den C-Junioren im Duell zweier Niederrheinligisten gegen den SC St. Tönis durch. Für die Auswahl von Trainer Roman Esser legte Max Achterberg in der ersten Halbzeit einen Hattrick vor. Nach der Pause schnürte Prince-Chinecheren Isaac einen Doppelpack.
Die D-Junioren des SC Union Nettetal, die an der Niederrheinspielrunde teilnehmen, wurden ihrer Favoritenrolle gegen den Sonderligisten TSV Bockum gerecht und siegten mit 4:1 (2:0). Den Ehrentreffer für Bockum erzielte Finn Kruth zum zwischenzeitlichen 1:2.
In der letzten Begegnung des Tages standen sich vor etwa 250 Zuschauern, darunter der Ehrenvorsitzende des Fußballkreises Kempen-Krefeld Willi Wittmann (SUS Schaag), Niederrheinligist TSV Meerbusch und die von Rouven Hüsken trainierte JSG Kempen/Tönisberg gegenüber. Dabei gelang der in der Sonderliga im Tabellenmittelfeld platzierten JSG nach einer umkämpften Partie mit einem 3:2 (2:0)-Sieg eine Überraschung. Den Grundstein für den Erfolg legte die JSG mit zwei Treffern in der Anfangsphase. Zunächst staubte Simon Dömges in der 4. Minute nach einem Freistoß ab. Drei Minuten später angelte sich Ronaldo Onuzi, der nach dem Spiel zum besten Spieler gewählt wurde, nach einem Aufbaufehler des TSV den Ball und bediente Till Fenten, der das Spielgerät zum 2:0 in die Maschen setzte. Der TSV verkürzte in der 46. Minute durch Dian Bilali auf 1:2. Vier Minuten später stellte Fenten den alten Abstand wieder her, bevor Bilali in der 66. Minute Meerbusch nochmal auf 2:3 heranbrachte.
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