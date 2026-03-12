SC Kohlheck nach Rückzug in B-Liga florierender Verein

Freuen sich über die neuen Trainingsanzüge und eine positive Gesamtentwicklung: (von links): Jugendleiter Holger Gocke, Özcan Cal (Geschäftsführer REWE-Markt in Kohlheck), Abteilungsleiter Stefan Weigl und Förderkreis-Vorsitzender Holger Rottzoll. – Foto: SCK

Wiesbaden. Im April 2025 ließen die Verantwortlichen des SC Kohlheck um Abteilungsleiter Stefan Weigl aufhorchen. Ihr Beschluss, die erste Mannschaft freiwillig aus der Kreisoberliga zurückzuziehen und 2025/26 in der B-Liga anzutreten, sorgte für Aufsehen. Und im Rückblick vereinsintern für die Erkenntnis, genau die richtige Entscheidung getroffen zu haben. „Wir wollen unsere Jugendarbeit forcieren und vorhandene Mittel stärker dort einsetzen“, hatte Weigl seinerzeit ausgeführt, um jetzt, im Jahr des 75-jährigen Bestehens des SCK, überaus zuversichtlich auf Gegenwart und Zukunft zu schauen.

Da passt es gut ins Bild, dass Lukas Rädisch als Coach der B-Liga-Ersten, die am Sonntag (13 Uhr) den VfB Westend empfängt, genauso wie Tobias Horich als Trainer der SCK-Zweiten nächste Runde an Bord bleiben werden.

Stefan Weigl: „Nach der Neuausrichtung mit Fokus auf die Jugendarbeit sehen wir uns auf einem guten Weg, den wir gemeinsam mit unseren Trainern fortsetzen wollen. Beide Teams haben einen hohen Anteil von Spielern, die aus der Kohlhecker Jugend kommen. Gleichzeitig haben wir die Anzahl unserer Jugendmannschaften in den letzten zwölf Monaten von drei auf sechs verdoppelt und die der Jugendtrainer im gleichen Zeitraum von vier auf zehn gesteigert. Im Sommer wollen wir auch eine C-Jugend stellen und damit einen wichtigen Schritt auf dem Weg hin zu unserem mittelfristigen Ziel schaffen, wieder alle Altersklassen zu besetzen.“

Rewe-Markt und Förderkreis als Unterstützer

Im Jahr des Jubiläums hat der Verein zudem mit Unterstützung durch seinen Förderkreis und eine großzügige Spende des lokalen REWE-Markts unter Geschäftsführer Özcan Cal die gesamte Fußballabteilung mit einheitlichen Trainingsanzügen ausgestattet. „Nachdem uns Özcan Cal schon bei der Suche nach neuen Jugendtrainern tatkräftig unterstützt hatte, ist seine Beteiligung an den Anschaffungskosten der Trainingsbekleidung eine tolle Aktion, für die wir sehr dankbar sind“, hebt Jugendleiter Holger Gocke hervor.

Pokalfinale und Spiel gegen Equipe Special des SVWW

Highlights im Jubiläumsjahr sind die Ausrichtung des Kreispokalfinales am 13. Mai und ein Spiel der Kohlhecker Ü35 gegen die Equipe Special des SV Wehen Wiesbaden (20. Juni, 15.30 Uhr). An diesem Tag sind weitere Aktivitäten der Jugendabteilung geplant.

