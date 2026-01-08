SC Kapellen holt Assistgeber aus Holzheim, Abgänge bei DJK Gnadental

Bei den beiden Landesligisten aus dem Rhein-Neuss-Kreis gibt es personelle Neuigkeiten: Während der SC Kapellen-Erft einen Spieler der Holzheimer SG verpflichtet, legen drei Akteure der DJK Gnadental eine Pause ein.

Beim SC Kapellen-Erft sind die Aussichten auf die Rückrunde rosig, immerhin überwintert der langjährige Oberligist auf Rang zwei und hätte damit nach aktuellem Stand den Relegationsplatz sicher. Bis zu den möglichen Aufstiegsspielen zur Oberliga vergeht noch sehr viel Zeit, doch das Zwischenfazit ist positiv. Deshalb wundert es nur wenig, dass der Klub nur gezielte Veränderungen am Kader vornimmt.

Mit Leonard Lekaj (1. FC Viersen), Maik Ferber (SV Uedesheim), Jeremy Franklyn Müller (BV Wevelinghoven), Cain Zaunbrecher und Torhüter Shalom Uyiosa Osarenren (beide unbekannt) gibt es fünf Winter-Abgänge, wobei nur Lekaj nennenswerte Einsatzzeiten in der Hinrunde hatte. In Dennis Höfling (22) kommt ein junger Mittelfeldspieler, der in den vergangenen beiden Spielzeiten in Holzheim gesetzt war und mit seinen zehn Vorlagen auch einen gewichtigen Anteil am Aufstieg hatte, weil er unter anderem bei den knappen Siegen gegen Meister VfL Jüchen-Garzweiler und beim FC Kosova Düsseldorf (jeweils 2:1) jeweils erfolgreich auflegte. In der Oberliga rückte er allerdings ins zweite Glied und wurde lediglich sechsmal eingewechselt.

DJK Gnadental: Ohne vier Spieler in die Rückrunde

Über die Transferaktivitäten der DJK Gnadental hat FuPa schon berichtet. Zum Jahreswechsel wurde außerdem der Wechsel von Alexander Nuss zum SV Rosellen. Der 27-Jährige wusste vor allem während seiner Zeit beim SV Uedesheim mit Torgefahr zu überzeugen und wechselt nun nach verschiedenen Stationen im überkreislichen Fußball erstmals in seiner Laufbahn in die Kreisliga A Grevenbroich-Neuss.

Außerdem werden die Spieler Kevin Dyla, Samir Derris und Marco Czempik eine Pause einlegen, wie der Klub bekanntgegeben hat. In der Hinrunde hat lediglich Derris zweimal gespielt. Für den Landesliga-Aufsteiger geht es im zweiten Halbjahr um den Klassenerhalt.

