Kapellen-Trainer Björn Feldberg. – Foto: Heiko van der Velden

SC Kapellen erlebt beim Rather SV einen Rückschlag Nach dem Erfolg in Süchten lief’s für den SCK beim Rather SV gar nicht gut. Trotz etlicher Möglichkeiten gab es die nächste Niederlage. Die Lage im Tabellenkeller spitzt sich zu.

Den Schwung vom so wichtigen Sieg in Süchteln konnte der SC Kapellen-Erft nicht in einen weiteren Sieg in der Landesliga ummünzen. Der überraschend in Abstiegsnöte geratene Vize-Meister der Vorsaison hätte wegen seines spielerischen und kämpferischen Vortrags laut seines Trainers Björn Feldberg mehr verdient gehabt, musste sich am Ende aber mit einer bitteren 0:1 (0:0)-Niederlage bescheiden.

„Solche Spieler verlierst du eben, wenn du unten drinstehst“, sagte Feldberg hinterher. Weil die Konkurrenz im Tabellenkeller punkten konnte, ist seine Mannschaft jetzt auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Einziger Trost ist, dass der Abstand zu den Nichtabstiegsrängen noch gering ist. Da könnten die Kapellener weiter stehen, wenn sie ihre Überlegenheit gerade in der ersten Hälfte in Tore umgemünzt hätten. „Drei hundertprozentige und vier bis fünf sechzig- bis siebzigprozentige Möglichkeiten hatten wir“, erklärte Feldberg, der aber mitansehen musste, wie seine Spieler reihenweise scheiterten.