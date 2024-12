SC Hicret Bielefeld gewinnt die Bielefelder Hallenstadtmeisterschaft

Die favorisierten Landesligisten VfL Theessen und TuS Dornberg schieden überraschend in der Zwischenrunde aus. Sechs Bezirks- und zwei A-Ligisten zogen am Sonntag in das Viertelfinale ein.

Der SC Hicret Bielefeld überwintert nur auf Platz 11 der Bezirksliga Staffel 2, darf sich aber die Hallenkrone aufsetzen. Sowohl im Viertel- als auch im Halbfinale lag man am Montagabend zurück, gewann aber im Neunmeterschießen und setzte sich letztlich gegen Überraschungsfinalist VfL Schildesche (KLA) knapp durch. Die beiden entscheidenden Tore zum 3:0-Erfolg fielen erst in der Schlussminute.