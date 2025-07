SC Haßbergen strukturiert Trainerteam neu

Die zweite Mannschaft des SC Haßbergen wird künftig von Daniel Gardian geführt. Der gebürtige Münsterländer, der zuletzt als Co-Trainer eingeplant war, übernimmt nun die Hauptverantwortung. Unterstützt wird er dabei von Michael Rüpke, der aus dem Betreuerstab aufrückt und künftig als Co-Trainer agiert. „Daniel pflegt einen äußerst respektvollen Umgang mit seinen Spielern – für ihn ist die Rolle als Cheftrainer absolut passend. Und mit Michael Rüpke hat er einen engagierten Mitstreiter an seiner Seite“, erklärt Behrens weiter.

Vurus, der erst im Februar als künftiger Trainer der Reserve vorgestellt wurde, wird damit Teil der sportlichen Spitze der Ersten Herren. Die Vereinsführung um Vorsitzenden Cord Behrens zeigt sich mit der Entscheidung zufrieden: „Koray ist mit seinem Ehrgeiz und seiner Fachkenntnis in der Ersten sehr gut aufgehoben. Die Mannschaft nimmt ihn sehr positiv auf“, so Behrens. Vurus und Büsing kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim SV Vorwärts Hülsen – eine bewährte Basis für die nun intensive Zusammenarbeit beim SCH.

Sportlich steht der Pflichtspielauftakt der Ersten Herren am 3. August im Kreispokal gegen den TSV Wietzen an. Die Zweitvertretung startet eine Woche später mit dem Auswärtsspiel beim RSV Rehburg II in die Kreisklassensaison.

Mit dem personellen Umbruch im Trainerbereich sieht sich der SC Haßbergen gut aufgestellt für die kommenden Aufgaben.