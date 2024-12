SC Fortuna Köln behauptet sich mit knappem Sieg gegen den FC Schalke 04 U23

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024 14.00 Uhr

Austragungsort: Gelsenkirchen

Wettbewerb: Regionalliga West

Spieltag: 17

Spielbericht: FC Schalke 04 U23 gegen SC Fortuna Köln 0:1 (0:0)

Gelsenkirchen. Die Teams von Jakob Fimpel und Matthias Mink trennen sich am Samstag mit einem unspektakulären 0:1. 370 Zuschauer verfolgen das Match im Parkstadion.

Bevor ein erstes Tor geschossen wird, zieht Schiri Emircan Kandemir eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine eine Gelbe Karte an die Schalker. Die erste Halbzeit sieht keine Tore und die Teams gehen unentschieden in die Pause. Kurz nach dem Anpfiff des zweiten Durchlaufs bringt Stipe Batarilo-Cerdic die Gäste in Führung (51).

Beide Teams wechseln in der verbleibenden Spielzeit nochmal aus. Tristan Osmani wird eingesetzt für Simon Breuer und Seok-ju Hong für Peter Remmert. Auf der Gastseite verlassen Julius Biada für Kingsley Sarpei und Hendrik Mittelstädt für Danny Breitfelder den Platz. Auszahlen tut es sich leider nicht.

Es bleibt bei einem Tor. Die SC Fortuna Köln macht sich siegreich auf den Heimweg.

Die Aufstellungen: FC Schalke 04 U23 - SC Fortuna Köln

FC Schalke 04 U23: Martin Wasinski (8), Tim Albutat (14), Yassin Ben Balla (25), Peter Remmert (28), Tidiane Toure (2), Phil Kemper (5), Julius Paris (1), Felipe Sanchez (17), Simon Breuer (11), Tim Schmidt (27), Malik Talabidi (12)

SC Fortuna Köln: Julius Biada (31), Arnold Budimbu (10), Adrian Stanilewicz (20), Robin Afamefuna (22), Seymour Fünger (5), Stipe Batarilo-Cerdic (8), Hendrik Mittelstädt (9), Henri Carlo Matter (14), Marvin Mika (11), Felix Buer (1), Barne Pernot (4)

Schiedsrichter: Emircan Kandemir

Assistent: Martin Ulankiewicz

Assistent: Jan Peter Weßels



