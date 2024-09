SC Düdingen ohne Probleme eine Runde weiter

Für die erste Hauptrunde im Schweizer Cup reisten die Frauen des SC Düdingen zum FC Champel aus Genf. Die Rollenverteilung war von Beginn an klar: Das Heimteam war mit dem hohen Tempo überfordert und konnte die Düdingerinnen meist nur mit Fouls stoppen. So verwandelte Gentiana Morina bereits in der 5. Minute einen direkten Freistoss herrlich ins obere linke Eck. Doch auch die Genferinnen versuchten, offensiv Akzente zu setzen. Die Defensive des SCD stand jedoch solide und liess nichts zu. Es war dann Ramona Vonlanthen, die nach einem schönen Zuspiel das 2:0 erzielte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff baute Gentiana Morina nach einem Solodribbling die Führung auf 3:0 aus. In der ersten Halbzeit hätte der SCD durchaus noch mehr Tore schiessen können, doch etwa traf Kapitänin Lena Schneuwly nur die Querlatte.

Nach der kühlen Pausenerfrischung ging es im selben Takt weiter. Die Freiburgerinnen suchten den nächsten Treffer. Nach einer präzisen Eckballflanke von Maelle Raetzo stand Patricia Moser in der 51. Minute goldrichtig am zweiten Pfosten und netzte ein. Der FC Champel versuchte immer wieder, mit hohen Bällen in die gefährliche Zone zu gelangen, jedoch ohne Erfolg. Auf der Gegenseite vereitelte die Genfer Torhüterin gleich mehrere hochkarätige Chancen mit starken Paraden. Beim satten Abschluss von Adisa Qaja war sie jedoch chancenlos. Den Schlusspunkt setzte Maelle Raetzo in der 88. Minute nach einer schönen Kombination.

Der SCD wurde seiner Favoritenrolle gerecht und konnte sich so ein gutes Gefühl für die kommende Woche erspielen. Nun gilt es, hart zu trainieren, um am Sonntag, den 15.09.2024, um 15:30 Uhr auswärts gegen den FC Sissach in Basel die nächsten Punkte zu holen.