SC BW 94 Papenburg holt Fabian Cordes zurück!

Der SC BW 94 Papenburg kann einen Rückkehrer vermelden: Fabian „Fabi“ Cordes kehrt zur neuen Saison zu seinem Heimatverein zurück Das gab der Verein via Instagram bekannt. Der „Papenburger Jung“ lief zuletzt seit der Saison 2021/22 studienbedingt in Köln für die SpVg Porz in der Mittelrheinliga auf.

Nun zieht es ihn zurück in die Heimat – und damit auch zurück zu Blau-Weiß. Mit Cordes gewinnt der Verein einen spielstarken, gut ausgebildeten und erfahrenen Spieler, der den Klub bereits bestens kennt.

In der Jugend wurde Cordes bestens beim SV Meppen ausgebildet und ging seine ersten Schritte im Herrenbereich ab 2018 in Papenburg. Drei Saisons spielte Cordes dort in der Landesliga und war absoluter Stammspieler. Dann zog es ihn nach Köln, wo er erst für BW Köln in der Bezirksliga auflief und dann für die SpVg Porz in der Landesliga und Mittelrheinliga. In der laufenden Saison kam der 27-Jährige auf acht Einsätze.